Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 diễn ra sáng nay, Thủ tướng yêu cầu trước ngày 31/1/2026 phải hoàn thành xây mới 1.628 căn nhà bị đổ sập do thiên tai cho người dân, tức là chỉ còn khoảng gần 60 ngày nữa.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11 diễn ra chiều cùng ngày, báo chí đã đặt câu hỏi, đề nghị các cơ quan cho biết hiện nay đã có mẫu nhà chống lũ nào được phê duyệt để triển khai thống nhất và nguồn vật tư như xi măng, sắt thép và nhân công sẽ được ưu tiên huy động từ đâu để đảm bảo tiến độ? Các cơ quan sẽ tham mưu đề xuất xây dựng các công trình hạ tầng nào cho miền Trung để ứng phó với thiên tai ngày càng khắc nghiệt và bất thường?

Trả lời nội dung trên, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Xây dựng Nguyễn Trí Đức cho biết, năm 2014, Thủ tướng ban hành Quyết định số 48 về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung. Phạm vi áp dụng tại 13 tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Xây dựng Nguyễn Trí Đức trả lời câu hỏi của phóng viên. Ảnh: VGP/QP

Sau đó, ngày 23/10/2014, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 16, trong đó yêu cầu các địa phương nghiên cứu thiết kế tối thiểu 3 mẫu nhà ở phòng, tránh bão, lụt điển hình đảm bảo các tiêu chí tối thiểu về diện tích, chất lượng quy định; đảm bảo phòng, tránh được bão, lụt; tổ chức giới thiệu các mẫu thiết kế để người dân tham khảo, lựa chọn, không bắt buộc các hộ gia đình xây dựng theo thiết kế mẫu.

Ngoài thiết kế mẫu, các địa phương có hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp cải tạo, nâng tầng làm sàn nhà phòng, tránh bão, lụt.

Thực hiện quy định nêu trên, các địa phương đều thiết kế và công bố tối thiểu 3 mẫu, có địa phương 6-8 mẫu (Huế, Thanh Hóa). Các mẫu nhà ở này đều được đăng tải trên cổng thông tin của sở xây dựng địa phương.

Đồng thời, Bộ Xây dựng nghiên cứu triển khai hệ thống mẫu thiết kế nhà ở an toàn phòng, chống thiên tai trong giai đoạn 2007-2023 và được công bố trên Cổng thông tin của Viện Kiến trúc Quốc gia gồm 176 mẫu có thể sử dụng ngay cho các địa phương, bao gồm các mẫu: nhà điển hình vùng thiên tai (miền Trung và Tây Nam Bộ); nhà chịu gió bão, lũ quét, sạt lở; nhà nông thôn theo vùng miền; nhà thích ứng biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Theo ông Đức, các mẫu nhà nêu trên được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu điều kiện tự nhiên, tập quán văn hóa, đặc điểm thiên tai tại khu vực chịu ảnh hưởng; bảo đảm tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành đủ điều kiện áp dụng.

Nhiều địa phương đã đưa các mẫu thiết kế này vào sử dụng như tài liệu tham khảo chính, phục vụ hướng dẫn thiết kế, cải tạo nhà ở và xây dựng các chương trình hỗ trợ nhà ở phòng tránh bão, lũ (Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Phú Yên trước sáp nhập).

Hoàn thành nhà cho bà con đón Tết

Ông Đức cho biết, qua thực tế triển khai, những ngôi nhà theo các thiết kế mẫu nêu trên đều an toàn, chống chịu được bão lụt. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình trạng bão, lũ, lụt đã xảy ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước với mức độ phức tạp và nguy hiểm hơn rất nhiều nên cần có những mẫu thiết kế nhà ở phòng, tránh bão lụt mới phù hợp với tình hình thực tế.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo các sở xây dựng và cơ quan liên quan phối hợp Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) rà soát đặc điểm địa hình từng vùng để vận dụng và lựa chọn áp dụng mẫu thiết kế theo hướng dẫn tại Công điện 234 ngày 30/11 của Thủ tướng. Việc triển khai cần gắn chặt với quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn, quy hoạch vùng, bảo đảm an toàn lâu dài.

Nguồn vật tư như xi măng, sắt thép sẽ được ưu tiên huy động để đảm bảo tiến độ, bảo đảm mọi người dân có nhà ở, vui đón Tết Nguyên đán.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết có 2 mốc về nhà ở cho bà con ăn Tết.

Một là, việc sửa chữa 34.000 căn sẽ hoàn thành vào ngày 31/12 và xây mới trên 1.600 căn trước ngày 31/1/2026.

Sáng nay, Chính phủ đã thảo luận rất kỹ và Thủ tướng đã phân công nhiệm vụ cho tất cả các bộ ngành, địa phương, các đoàn thể chính trị xã hội, kể cả các doanh nghiệp để có thể thực hiện được hai mốc tiến độ đó.

Thứ hai là mẫu nhà. Như đại diện Bộ Xây dựng chia sẻ, có địa phương 3 mẫu, có địa phương 6 mẫu, tổng thể có tới 176 mẫu.