Cắt giảm gánh nặng chi phí, chủ động phát hành hóa đơn

Khi hoạt động kinh doanh mở rộng, nhu cầu phát hành hóa đơn tăng cao đồng nghĩa với việc chi phí mua gói hóa đơn của doanh nghiệp cũng tỷ lệ thuận. Giải quyết bài toán này, Xinvoice cho phép người dùng tạo và phát hành không giới hạn hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) và hóa đơn bán hàng trực tiếp trên phần mềm mà không phát sinh bất kỳ chi phí nào.

Giao diện quản lý hóa đơn điện tử trên phần mềm Xinvoice.

Theo đại diện Casso, chính sách này được áp dụng lâu dài, không giới hạn trong một đợt dùng thử hay giới hạn số lượng hóa đơn tặng ban đầu. Doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoàn toàn không mất phí khởi tạo, không phí duy trì hằng năm và không phải mua thêm số lượng hóa đơn.

Nhân dịp ra mắt, Casso cũng triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt: miễn phí một năm sử dụng chữ ký số cho 50 doanh nghiệp đăng ký sớm nhất, giúp giảm thêm chi phí công cụ ký số ban đầu.

Hóa đơn giá trị gia tăng được lập và phát hành trên phần mềm Xinvoice.

Tối ưu thời gian xử lý nhờ tích hợp API tự động

Bên cạnh bài toán chi phí, tốc độ xử lý hóa đơn khi lượng giao dịch tăng đột biến cũng là một thách thức lớn. Xinvoice giải quyết vấn đề này bằng việc cung cấp cổng API kết nối trực tiếp với các phần mềm bán hàng (POS) hoặc hệ thống quản trị ERP của doanh nghiệp. Hệ thống sẽ tự động phát hành hóa đơn ngay khi phát sinh giao dịch, hạn chế tối đa việc nhập liệu thủ công và sai sót dữ liệu.

Theo doanh nghiệp, dịch vụ tích hợp API sẽ áp dụng chính sách phí riêng. Những doanh nghiệp chưa có nhu cầu tích hợp vẫn có thể sử dụng tính năng tạo và phát hành hóa đơn thủ công miễn phí trọn đời trên giao diện Xinvoice.

Thao tác tạo hóa đơn điện tử trên phần mềm Xinvoice.

Bổ sung "mắt xích" tự động đối soát dòng tiền

Sau khi nhận thanh toán, kế toán vẫn cần xác định khoản thu tương ứng với hóa đơn nào. Việc đối chiếu làm mất nhiều thời gian khi các giao dịch có cùng giá trị hoặc doanh nghiệp bán lẻ phát hành nhiều hóa đơn ghi “Bán cho người tiêu dùng”.

Xinvoice giải bài toán này với tính năng bổ sung mã tham chiếu ngân hàng vào dữ liệu hóa đơn. Khi hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp được tích hợp API, trong luồng thanh toán trước, mã tham chiếu được gắn vào hóa đơn hỗ trợ tự động đối soát với giao dịch ngân hàng, giúp kế toán giảm thao tác kiểm tra thủ công.

Mã tham chiếu ngân hàng trên hóa đơn Xinvoice giúp đối chiếu với giao dịch tương ứng trong sao kê, hệ thống tự động đối soát khi tích hợp API

Cùng với cổng thanh toán payOS, loa thanh toán và giải pháp chữ ký số, Xinvoice là "mắt xích" quan trọng hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ của Casso. Sự kết hợp này mang lại quy trình vận hành liền mạch cho doanh nghiệp: từ nhận thanh toán, ghi nhận giao dịch đến ký điện tử và xuất hóa đơn.

Với cam kết đồng hành lâu dài, Xinvoice kỳ vọng sẽ là trợ thủ đắc lực giúp các doanh nghiệp và hộ kinh doanh giảm bớt gánh nặng thủ tục, tập trung nguồn lực để bứt phá doanh thu trong kỷ nguyên số.

Thông tin chính sách, hướng dẫn và đăng ký sử dụng tại xinvoice.vn.

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(Nguồn: Casso)