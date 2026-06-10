Các hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ tiếp cận các công cụ và giải pháp số phù hợp với quy mô hoạt động, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước chuẩn hóa công tác quản trị, tài chính và dữ liệu trong bối cảnh kinh tế số ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Hơn 105.000 hộ kinh doanh bước vào hành trình chuyển đổi số

Ngày 10/6, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Công Thương, UBND thành phố Đồng Nai cùng các cơ quan, doanh nghiệp liên quan tổ chức hội nghị công bố Kế hoạch phối hợp triển khai thí điểm hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.

Đây là một trong những hoạt động nhằm hiện thực hóa các giải pháp đột phá về phát triển kinh tế số, góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của địa phương.

Theo Ban tổ chức, chương trình được triển khai nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế tư nhân. Đồng thời, đây cũng là bước đi nhằm đưa chuyển đổi số đến với khu vực kinh tế cơ sở - khu vực có số lượng chủ thể đông đảo, giữ vai trò quan trọng trong lưu thông hàng hóa, tạo việc làm và ổn định đời sống xã hội.

Với hơn 105.000 hộ kinh doanh đang hoạt động, Đồng Nai là địa phương sở hữu cộng đồng hộ kinh doanh lớn, đóng góp đáng kể cho các hoạt động thương mại, dịch vụ và phân phối hàng hóa.

Thông qua chương trình, các hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ tiếp cận các công cụ và giải pháp số phù hợp với quy mô hoạt động, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước chuẩn hóa công tác quản trị, tài chính và dữ liệu trong bối cảnh kinh tế số ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Không chỉ hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho các hộ kinh doanh, chương trình còn giúp cơ quan quản lý có thêm cơ sở thực tiễn để hoàn thiện các mô hình hỗ trợ chuyển đổi số phù hợp với đặc thù của khu vực này trong thời gian tới.

Mô hình “Nhà nước - doanh nghiệp - hộ kinh doanh” cùng tham gia

Một trong những điểm đáng chú ý của chương trình là cơ chế phối hợp theo mô hình ba bên gồm: Nhà nước, doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Trong đó, cơ quan nhà nước đóng vai trò định hướng, xây dựng cơ chế phối hợp, tổ chức triển khai, theo dõi, đánh giá kết quả và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

Các doanh nghiệp công nghệ số và đơn vị cung cấp giải pháp số sẽ trực tiếp cung cấp nền tảng, dịch vụ, công cụ hỗ trợ cùng các chính sách ưu đãi dành cho hộ kinh doanh.

Trong khi đó, người dân và hộ kinh doanh là đối tượng thụ hưởng, đồng thời là chủ thể trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển đổi số.

Để bảo đảm chương trình tiếp cận được tới từng hộ kinh doanh, quá trình triển khai sẽ huy động sự tham gia đồng bộ của các sở, ban, ngành, chính quyền cơ sở, tổ công nghệ số cộng đồng, hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghệ số cùng lực lượng hỗ trợ tại địa phương.

Theo kế hoạch, các hộ kinh doanh tham gia chương trình sẽ được đánh giá miễn phí mức độ sẵn sàng chuyển đổi số thông qua hệ thống RDX do Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp; được tư vấn lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu và quy mô kinh doanh; được trải nghiệm các nền tảng số và phương thức quản trị số trong hoạt động bán hàng.

Đặc biệt, chương trình có sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp công nghệ số cùng các đơn vị liên quan.

Miễn phí phần mềm quản lý bán hàng, chữ ký số và website

Một trong những nội dung được các hộ kinh doanh quan tâm là các gói hỗ trợ trực tiếp và miễn phí trong quá trình chuyển đổi số.

Theo đó, người tham gia sẽ được hỗ trợ miễn phí trong thời gian dài đối với nhiều phần mềm và công cụ quản lý bán hàng; được cấp miễn phí chữ ký số, hỗ trợ hóa đơn điện tử; được hỗ trợ tên miền quốc gia .biz.vn và website phục vụ hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, chương trình cũng hỗ trợ triển khai thanh toán điện tử, tối ưu hóa quản lý dữ liệu khách hàng, kết nối với các nền tảng thương mại điện tử, bán hàng trực tuyến và xây dựng thương hiệu trên môi trường số.

Ngoài các giải pháp công nghệ, các lớp tập huấn kỹ năng số sẽ được tổ chức trực tiếp tại xã, phường, cơ sở kinh doanh và các cơ quan chính quyền nhằm giúp người dân tiếp cận, sử dụng hiệu quả các công cụ số trong hoạt động kinh doanh hằng ngày.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, việc ứng dụng các nền tảng số không chỉ giúp giảm chi phí vận hành mà còn góp phần chuẩn hóa hoạt động quản lý, nâng cao hiệu quả kinh doanh, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng và tăng tính minh bạch trong quá trình vận hành.

Hướng tới xây dựng mô hình để nhân rộng toàn quốc

Chương trình sẽ được triển khai trên địa bàn thành phố Đồng Nai đến hết tháng 11/2026.

Địa phương đặt mục tiêu 100% cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ được tiếp cận thông tin về chương trình; hoàn thành khảo sát, đánh giá mức độ chuyển đổi số đối với 6.000 hộ kinh doanh thông qua hệ thống trực tuyến do Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp.

Toàn bộ các hộ kinh doanh tham gia khảo sát sẽ được tư vấn, hỗ trợ và trải nghiệm các nền tảng số, công cụ số phù hợp với nhu cầu thực tế như phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số và các dịch vụ liên quan.

Thành phố cũng đặt mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu về hiện trạng chuyển đổi số của khu vực bán buôn, bán lẻ; mỗi xã, phường tổ chức tối thiểu một hội thảo hoặc lớp tập huấn về chuyển đổi số cho hộ kinh doanh.

Đáng chú ý, 100% hộ kinh doanh có nhu cầu sẽ được hỗ trợ sử dụng các gói sản phẩm chữ ký số và được cấp tên miền để thúc đẩy sử dụng tên miền quốc gia “.vn”.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, kết quả triển khai tại Đồng Nai sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để nghiên cứu, hoàn thiện mô hình hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số, từ đó xem xét nhân rộng ra các địa phương khác trên cả nước trong thời gian tới.