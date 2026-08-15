Điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định 254/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 quy định về đối tượng được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế khi bán hàng, cung cấp dịch vụ.

Cụ thể, nhóm thứ nhất là doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực điện lực, xăng dầu, bưu chính, viễn thông, nước sạch, tài chính - ngân hàng, chứng khoán, tài sản mã hóa, dịch vụ hỗ trợ giao dịch trên sàn giao dịch carbon, bảo hiểm, y tế, thương mại điện tử, siêu thị, thương mại, vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy...

Nghị định 254/2026 của Chính phủ quy định cụ thể các nhóm doanh nghiệp, tổ chức kinh tế được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Ảnh: Nguyễn Lê

Nhóm thứ hai là tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử và truyền dữ liệu hóa đơn.

Đồng thời, các đơn vị phải bảo đảm truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và cơ quan thuế.

Tuy nhiên, việc sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế không áp dụng đối với trường hợp được xác định là có rủi ro cao về thuế theo quy định của Bộ Tài chính hoặc trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Về cách lập hóa đơn điện tử không có mã, Điều 13 Nghị định 254 quy định doanh nghiệp sử dụng phần mềm để lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; ký số trên hóa đơn và gửi cho người mua bằng phương thức điện tử theo thỏa thuận giữa hai bên.

Việc lập và gửi hóa đơn phải bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.