Lễ cất nóc Hausman Premium Residences.

Tâm điểm phía tây Thủ đô

Tọa lạc tại vị trí đắc địa trên mặt đường Lê Quang Đạo, gần trục giao thông huyết mạch 70 kéo dài, dự án Hausman Premium Residences đang trở thành tâm điểm thu hút giới tinh hoa và trí thức. Với lợi thế hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối thuận tiện tới các trung tâm hành chính, kinh tế, và văn hóa của Thủ đô, dự án được xem là "biểu tượng sống mới" tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội - khu vực có tốc độ phát triển đô thị sôi động bậc nhất.

Hausman Premium Residences sở hữu vị trí đắc địa ở phía tây Hà Nội

Hausman hướng tới kiến tạo một cộng đồng cư dân văn minh, là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai, đáp ứng xu hướng chuyển dịch an cư tới các khu vực có chất lượng sống cao.

Quy hoạch thấp tầng độc đáo

Điểm nhấn kiến trúc của dự án Hausman Premium Residences là mô hình chung cư thấp tầng hiện đại, chỉ gồm 12 tầng với tổng số 410 căn hộ. Thiết kế này mang đến không gian sống thoáng đãng, mật độ cư dân thấp, tối ưu hóa sự riêng tư cho chủ nhân - một xu hướng sống đang được giới thượng lưu đặc biệt ưa chuộng.

Hausman Premium Residences với thiết kế cao 12 tầng. Ảnh phối cảnh dự án

Mặc dù mật độ cư dân không cao, dự án được trang bị tới 12 thang máy, 3 tầng hầm với hơn 700 chỗ đỗ xe, đảm bảo mỗi gia đình có đủ vị trí đỗ xe. Các căn hộ có diện tích đa dạng từ 56,1 - 117m², được tối ưu hóa thiết kế để đón ánh sáng và gió tự nhiên.

Bên cạnh sự riêng tư, nội khu Hausman vẫn chú trọng thiết kế các không gian cộng đồng như quảng trường, phố đi bộ, khu vui chơi và thể thao, tạo điều kiện cho sự kết nối hài hòa giữa các cư dân.

Vượt tiến độ thi công gần 1 năm

Theo đại diện chủ đầu tư, tiến độ thi công của dự án đã hoàn thành vượt kế hoạch ban đầu tới gần một năm. Sau cột mốc cất nóc, dự án bước vào giai đoạn hoàn thiện, dự kiến bàn giao căn hộ cho cư dân vào tháng 6/2026.

Hausman Premium Residences đã hoàn thành đổ trần mái

Cũng theo chủ đầu tư, quá trình thi công được thực hiện miệt mài ngày đêm bởi hơn 500 kỹ sư, công nhân cùng hàng chục thiết bị thi công hiện đại. Dự án được triển khai theo quy trình nghiêm ngặt, tuân thủ các tiêu chí hàng đầu về tiến độ, chất lượng và an toàn.

Dự án nhà ở cao tầng CT2 - Hausman Premium Residences GGP - Tổng đại lý phân phối FLC Hausman Premium Residences Legacy - Đơn vị đầu tư và phát triển các dự án bất động sản chiến lược BOD Group - Đơn vị tư vấn marketing và phụ trách toàn bộ hoạt động truyền thông của dự án Các đại lý phân phối: Minh Minh Group, Kinh Bắc Land, Tùng Bách Land, Hợp Nhất Land, TVH Land, Xanh Living, Hoàng Kim Group

