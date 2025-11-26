Cathay Walker là tính năng vận động trên ứng dụng Cathay Life - cho phép ghi nhận mọi hoạt động đi bộ, chạy bộ và luyện tập, từ đó quy đổi thành quà tặng hoặc đóng góp xã hội. Đây là một trong những sáng kiến trọng tâm mà Cathay Life phát triển nhằm khuyến khích cộng đồng duy trì thói quen vận động hằng ngày.

Trải qua 3 năm triển khai, “Gieo mầm cây từ những bước chân” đã thu hút hàng chục ngàn người tham gia và đóng góp hàng chục ngàn cây xanh được gieo trồng tại nhiều tỉnh thành. Năm 2023, Cathay Life tài trợ 300 triệu đồng cho hoạt động trồng cây tại Vườn Quốc gia Bến En (Thanh Hóa). Năm 2024, 300 triệu đồng tiếp tục được dành cho Khu Bảo tồn Thiên nhiên Phong Điền (Huế).

Năm 2025 ghi dấu mốc quan trọng khi chương trình thu hút gần 7.000 hội viên toàn quốc, đạt mức tài trợ cao nhất từ trước đến nay - 400 triệu đồng. Khoản đóng góp được dùng để trồng 10.582 cây tràm nước tại Nông trường Mùa Xuân, Cần Thơ (trước đây thuộc Hậu Giang).

Bà Thùy Dương - đại diện Cathay Life Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng mỗi bước chân không chỉ mang lại sức khỏe cho chính mình mà còn góp phần tạo nên những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Cathay Life sẽ tiếp tục theo đuổi các hoạt động môi trường - xã hội để lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống xanh đến ngày càng nhiều người dân”.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Life Việt Nam là thành viên của Tập đoàn Cathay Financial Holdings (Đài Loan), cam kết mang đến giải pháp tài chính bền vững cùng nhiều hoạt động vì cộng đồng trong lĩnh vực giáo dục và môi trường.

Đến năm 2025, Cathay Life ghi dấu 3 năm liên tiếp thuộc Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam; 9 năm liên tiếp vào Top 10 “Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Uy tín”; đồng thời nằm trong Top 50 “Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam”. Những thành tựu này khẳng định nỗ lực bền bỉ của Cathay Life trong việc phát triển trách nhiệm - bền vững - gắn kết cùng cộng đồng.

Ngọc Minh