TIMO (Thailand International Mathematical Olympiad), BBB (Big Bay Bei) và HKIMO (Hong Kong International Mathematical Olympiad) là những kỳ thi uy tín trong hệ thống Olympic Toán học quốc tế. Mỗi năm, ba kỳ thi này thu hút tổng cộng từ 13.000 đến 14.000 thí sinh đến từ hơn 30 quốc gia và nhiều vùng lãnh thổ.

Mỗi kỳ thi đều gồm 3 vòng đấu cam go liên tiếp: vòng loại, vòng quốc gia và vòng quốc tế - tổng cộng 9 vòng thi đầy thử thách, đòi hỏi thí sinh phải có năng lực vượt trội, khả năng giữ phong độ ổn định và sự chuẩn bị bài bản. Việc giữ vững phong độ qua 9 vòng thi liên tục để giành liên tiếp chuỗi huy chương Vàng và cúp vô địch là điều đặc biệt với một học sinh lớp 1.

Nguyễn Minh Triết, học sinh lớp 1B6, Trường Tiểu học Vinschool Central Park

Nguyễn Minh Triết đã xuất sắc giành liên tiếp nhiều Huy chương Vàng và tổng cộng 6 cúp vô địch với nhiều lần liên tiếp đạt điểm tuyệt đối tại cả ba kỳ thi toán, trở thành Legendary Award Winner - danh hiệu trao cho những thí sinh đạt Huy chương Vàng trở lên ở cả 3 cuộc thi theo hình thức thi tập trung tại nước ngoài trong cùng một năm học.

Không chỉ có thành tích xuất sắc với môn Toán, Nguyễn Minh Triết còn là một cậu bé đa tài và được bồi đắp, phát huy năng khiếu ở nhiều lĩnh vực ngay từ khi còn rất nhỏ.

Tại Summer Melody Concert 2025, Nguyễn Minh Triết đã xuất sắc giành chiếc cúp danh giá khi vừa tự đệm và trình diễn nhiều loại nhạc cụ, vừa hát, đặc biệt cả rap bằng cả tiếng Anh và tiếng Hoa - tạo nên màn trình diễn đầy ấn tượng và giàu cảm xúc

Năm 4 tuổi, em bắt đầu làm quen với âm nhạc, được khuyến khích thử sức với breakdance để rèn luyện sức khỏe và chinh phục các kỳ thi không giới hạn độ tuổi.

Lên 5 tuổi, ngoài việc sử dụng được ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Trung, cậu bé còn chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ như piano, trống, ukulele và guitar. Triết có thể biểu diễn bản “Turkish March” của Mozart khi lên 5 tuổi và ở độ tuổi tiểu học, em đã trình diễn trong nhiều sự kiện nghệ thuật ở các quy mô khác nhau.

Ở độ tuổi mầm non, Triết có hai năm liên tiếp dành chiến thắng cuộc thi Spelling Bee toàn trường do Vinschool phát động. Đây là cuộc thi đánh vần tiếng Anh quy mô lớn trong hệ thống Vinschool. Việc liên tiếp đăng quang hai mùa giải không chỉ thể hiện khả năng ngôn ngữ vượt trội mà còn cho thấy trí nhớ xuất sắc, khả năng phản xạ ngôn ngữ nhanh nhạy và tư duy phát âm chuẩn xác của em ở độ tuổi mầm non.

Tại chương trình Giai điệu thần tiên, Nguyễn Minh Triết đã góp công lớn giúp đội giành huy chương vàng với màn kết show bùng nổ: cú breakdance freeze đầy kỹ thuật, chắc chắn và ấn tượng, khép lại tiết mục trong những tràng pháo tay vang dội

Đặc biệt, Triết hiện là một trong 1% học sinh tinh hoa toàn hệ thống Vinschool - nhóm học sinh có năng lực học thuật, tư duy và kỹ năng vượt trội, được bồi dưỡng chuyên sâu để trở thành hạt nhân lan tỏa trong cộng đồng giáo dục. Đây không chỉ là minh chứng cho thành tích học tập, mà còn thể hiện tiềm năng vươn xa quốc tế.

Em được gia đình định hướng phát triển một cách cân bằng giữa việc học tập, chinh phục các kỳ thi để phát triển năng lực học thuật nhưng đồng thời cũng nuôi dưỡng niềm đam mê với thể thao, nghệ thuật để rèn luyện đồng đều cả thể chất, trí tuệ, cảm xúc.

Ngày 4/10 tới đây, Nguyễn Minh Triết vinh dự tham gia một chương trình âm nhạc lớn với tiết mục liên khúc về Việt Nam được dàn dựng công phu và sáng tạo.

Bích Đào