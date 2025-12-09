Sự việc chỉ được phát hiện sau hơn một tháng, khiến người mẹ vừa giận vừa buồn cười, trong khi người cha nổi giận và đánh con vì số vàng gần như không thể lấy lại do đã bị cắt vụn, theo Dianshi News.

Sự việc xảy ra tại một gia đình sống tại thành phố Zaozhuang, tỉnh Sơn Đông.

Bà Sun, mẹ cậu bé, chia sẻ trên mạng xã hội ngày 28/11: “Có thể bạn nghĩ đây là câu chuyện bịa cho vui, nhưng hoàn toàn là thật”.

Ban đầu, cậu bé dùng bật lửa để thử làm nóng chảy chiếc dây chuyền vàng. Ảnh: QQ.com

Mọi chuyện bắt đầu khi con gái bà kể rằng bạn cùng lớp của anh trai khoe được cậu tặng một miếng vàng nhỏ. Khi bị hỏi, cậu bé thừa nhận số vàng đó lấy từ dây chuyền của mẹ.

Hai vợ chồng phải mất nhiều giờ xem lại camera trong nhà và phát hiện con trai lục ngăn kéo, lấy chiếc dây chuyền vàng - món quà cha tặng mẹ nhân dịp kỷ niệm ngày cưới.

Trong đoạn video, cậu bé dùng một tay cầm kìm, tay còn lại bật lửa để nung chảy dây chuyền. Không thành công, cậu quay sang… cắn sợi dây thành nhiều mảnh nhỏ.

Cậu bé cho biết không nhớ đã tặng bao nhiêu bạn trong lớp cũng như đã để những phần vàng còn lại ở đâu. Cuối cùng, cha mẹ chỉ tìm lại được một phần rất nhỏ của chiếc dây chuyền.

Khi bà Sun hỏi con có biết vàng đắt như thế nào không, cậu bé đáp “không”. Người cha vì quá tức giận đã đánh con. Tuy nhiên, theo một luật sư tại Hà Bắc, hành vi này vi phạm Luật Bảo vệ Người chưa thành niên của Trung Quốc.

Luật sư cũng cho biết trẻ từ 8 tuổi trở lên được xem là người “hạn chế năng lực hành vi dân sự”. Vì vậy, hành vi vượt quá nhận thức của trẻ chỉ có thể bị xử lý khi có sự đồng ý từ cha mẹ nhưng không được phép dùng bạo lực.

Giá vàng trang sức tại Trung Quốc khoảng 1.200 nhân dân tệ (khoảng 4,5 triệu đồng)/gram; chiếc dây chuyền của bà Sun nặng khoảng 8 gram.

Câu chuyện nhanh chóng gây sốt mạng xã hội.

Một người bình luận hài hước: “Phải dạy nghiêm vào, không mai mốt nó bán cả cái nhà thì khổ”.

Người khác lại trêu: “Nếu con tặng cho các bạn nữ thì thôi chị ạ, biết đâu một trong số đó lại thành con dâu tương lai”.