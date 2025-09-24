Sau chuyến bay kéo dài 94 phút từ Kabul, chiếc Airbus A340 của hãng hàng không Kam Air đã hạ cánh thành công xuống sân bay quốc tế Indira Gandhi ở Delhi vào khoảng 10h20 ngày 21/9.

Ngay sau đó, nhân viên mặt đất tại Nhà ga số 3 bất ngờ phát hiện một cậu bé đi lang thang trong khu vực sân đỗ hạn chế và báo cho nhà chức trách.

Ảnh minh họa: Landing Gear

Khai báo với Lực lượng An ninh Công nghiệp Trung ương Ấn Độ (CISF), thiếu niên 13 tuổi cho biết quê ở Kunduz (Afghanistan). Trước đó, tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, cậu đã trốn sau những hành khách cao lớn, "qua mặt" lực lượng an ninh và lẻn lên chuyến bay mang số hiệu RQ4401 của Kam Air.

"Vì tò mò, cậu bé đã trốn vào khoang chứa càng đáp của máy bay để tới Iran, nhưng lại lên nhầm chuyến bay đi Delhi. Vì cậu bé còn nhỏ nên ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đưa cháu về với gia đình an toàn", quan chức CISF chia sẻ.

Người này cho biết, sau khi kiểm tra y tế, thiếu niên 13 tuổi trên đã được đưa trở lại Kabul vào tối cùng ngày.

Các chuyên gia hàng không đánh giá việc cậu bé sống sót sau chuyến bay "không khác gì phép màu".

Tiến sĩ Ritin Mohindra, thuộc Viện Giáo dục và nghiên cứu Y khoa sau đại học (PGIMER) ở Chandigarh, cho biết khả năng sống sót ở độ cao 9.000m là cực kỳ hiếm.

“Ở độ cao đó, nồng độ oxy giảm mạnh trong khi nhiệt độ ở khoang chứa càng đáp xuống còn -40 đến -60 độ C, khiến con người có thể bất tỉnh chỉ sau vài phút", ông Mohindra nhấn mạnh.

Vụ việc làm dấy lên nhiều quan ngại về tính an toàn và kiểm soát trong sân bay.

(Theo BBC, Newindianexpress)