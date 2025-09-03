Truyền thông địa phương đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 28/8. Theo The Independent, nam hành khách đã tranh cãi gay gắt và tấn công một tiếp viên.

Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông 33 tuổi trên tiếp tục lao về phía trước và cố mở cửa khoang ngay khi máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Heathrow ở London.

Danh tính của kẻ gây rối hiện chưa được công bố. Ảnh minh họa: People

“Tình hình khi đó rất hỗn loạn khiến ai cũng hoảng sợ. Máy bay mới vừa tiếp đất nhưng anh ta khăng khăng đòi xuống dưới ngay lập tức", một nhân chứng kể lại.

Trước hành vi quá khích của hành khách gây rối, cơ trưởng chuyến bay đã phải phát tín hiệu khẩn cấp.

"Chỉ trong vài phút, lực lượng an ninh và cứu hộ đã phủ kín khu vực máy bay đỗ trên đường băng", nhân chứng trên cho biết thêm.

Cảnh sát sau đó nhanh chóng khống chế và bắt giữ kẻ gây rối.

Nam hành khách đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm: Đe dọa an toàn hàng không, tấn công thành viên phi hành đoàn và có hành vi gây hư hại cho máy bay.

Người này hiện đã được tại ngoại. Cảnh sát Anh đang phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.