Từ đỉnh Hin Phăng xuống núi đi tìm con chữ

Muốn lên đỉnh Hin Phăng, xã Tam Chung, Thanh Hóa, phải vượt qua những cung đường núi ngoằn ngoèo với nhiều đoạn dốc cao, hiểm trở. Từ trên cao nhìn xuống, những mái nhà của người Mông nép mình dưới màu xanh đại ngàn.

Nơi ấy hiện vẫn còn 7 hộ người Mông lựa chọn bám trụ. Trong số những đứa trẻ lớn lên giữa núi rừng có Sùng A Ghư, cậu học trò vừa đỗ vào lớp 10 Trường THPT Mường Lát.

Những ngày đầu Ghư được các bác, chú cán bộ kiểm lâm đưa đến trường. Ảnh: CTV

Ông Lê Ngọc Hiệp, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Mường Lát, cho biết trên đỉnh Hin Phăng trước đây có đông người Mông sinh sống. Khoảng từ năm 2000, do địa hình hiểm trở, điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều hộ dân được vận động xuống khu Suối Loóng lập bản để thuận lợi hơn trong sinh hoạt, sản xuất và tiếp cận các điều kiện thiết yếu.

Tuy nhiên, một số gia đình vẫn quyết định ở lại, bám đất, bám núi, gắn bó với núi rừng và cùng nhau bảo vệ những cánh rừng quanh bản.

Gia đình ông Sùng A Lù là một trong những hộ gắn bó lâu năm với đỉnh Hin Phăng. Con trai ông là Sùng A Vảng (SN 1990), tiếp tục cuộc sống của gia đình trên núi.

Anh Vảng có 4 người con, trong đó Sùng A Ghư là con trai duy nhất. Lớn lên giữa núi rừng, Ghư sớm quen với công việc gia đình, biết phụ giúp cha mẹ và chăm sóc các em. Em cũng là người có ý chí trong học tập. Suốt những năm học THCS, Ghư đã phải học xa nhà.

Năm nay, Ghư thi vào lớp 10 và đạt 17 điểm, trở thành học sinh lớp 10C3, Trường THPT Mường Lát.

Sau giờ lên lớp, Ghư được những cán bộ kiểm lâm hướng dẫn học tập. Ảnh: CTV

“Với một học sinh miền núi, quãng đường 30km từ nhà đến trường là hành trình xa xôi, hiểm trở. Muốn học hết ba năm THPT, Ghư cần một nơi ăn ở ổn định gần trường. Trong khi gia đình còn nhiều khó khăn, lại có 4 người con, việc đưa em xuống núi học tập không phải bài toán dễ giải”, ông Hiệp chia sẻ.

Theo ông Hiệp, hoàn cảnh gia đình Ghư rất khó khăn. Nhận thấy Ghư là một cậu bé ngoan, có ý thức học tập, các cán bộ Hạt Kiểm lâm Mường Lát đã quyết định nhận em làm con nuôi, hỗ trợ ăn ở và chăm sóc trong suốt những năm học THPT.

Ước mơ trở thành người giữ rừng

Ghư từng học xa nhà nên có ý thức tự lập trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi được đưa về sống trong môi trường mới với nền nếp sinh hoạt rõ ràng, cậu học trò người Mông cũng phải dần làm quen và thích nghi.

Không chỉ lo chỗ ở, bữa ăn và chuyện học hành, các cán bộ kiểm lâm còn coi Ghư như người thân trong gia đình.

Ghư được dạy gấp chăn gọn gàng. Ảnh: CTV

Từ một cậu bé quen với cuộc sống trên đỉnh núi, Ghư bắt đầu làm quen với môi trường sống mới dưới núi. Em được các cán bộ hướng dẫn từ những việc nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày.

“Chúng tôi cũng đặt ra những nguyên tắc để rèn nền nếp cho Ghư. Tan học, cháu phải về nhà ngay. Muốn đi đâu phải xin phép và nếu đã hẹn giờ về thì phải trở về đúng giờ. Những nguyên tắc này giúp cháu hình thành ý thức sống có kỷ luật, trách nhiệm và tự lập”, ông Hiệp chia sẻ.

Từ ngày sống cùng các cán bộ kiểm lâm, sáng thức dậy, Ghư quét dọn nhà cửa. Ăn xong, em chủ động dọn bát đũa. Những công việc giản dị ấy dần trở thành thói quen trong cuộc sống hằng ngày.

Sùng A Ghư cho biết, em rất biết ơn các bác, các chú kiểm lâm đã luôn quan tâm, chăm sóc và dạy dỗ mình.

Một góc xã Tam Chung. Ảnh: Lê Dương

“Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, ngoan ngoãn để không phụ sự quan tâm, chăm sóc của các bác, các chú”, Ghư nói.

Ghư cho biết, em sinh ra trên đỉnh Hin Phăng, nơi ông nội và những hộ dân người Mông vẫn ngày ngày bám đất, giữ rừng. Sau này, em ước mơ trở thành kiểm lâm viên để tiếp nối công việc bảo vệ rừng của những người thân trong gia đình và quê hương.

“Từ ước mơ đó, em lại được những người trực tiếp làm công tác bảo vệ rừng đón về nuôi ăn học. Mỗi ngày sống cùng các bác, các chú kiểm lâm, em có thêm cơ hội hiểu hơn về công việc mà mình mơ ước”, Sùng A Ghư chia sẻ.