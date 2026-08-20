Điểm trường lẻ khu suối Tung thuộc Trường Tiểu học Trung Lý 1, cách trung tâm xã Trung Lý gần 10km, hiện là nơi học tập của gần 30 học sinh dân tộc Mông.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều vị trí trên tường phòng học xuất hiện các vết nứt kéo dài từ chân tường lên phía mái. Một số vết nứt chạy ngang, đan xen chằng chịt khiến giáo viên, phụ huynh và học sinh không khỏi lo lắng về mức độ an toàn của công trình.

Khu điểm trường suối Tung nằm chênh vên bên sườn núi. Ảnh: Lê Dương

Bà Ngô Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Lý 1 cho biết, trước thực trạng điểm trường xuống cấp, nhà trường đã có báo cáo gửi UBND xã Trung Lý.

Theo bà Lan, điểm trường khu suối Tung là nơi tổ chức dạy học cho học sinh trên địa bàn bản Tung và các khu vực lân cận. Trong năm 2025, điểm trường chịu ảnh hưởng của một trận động đất, làm xuất hiện tình trạng nứt tường tại các phòng học.

Các phòng học hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Lê Dương

Các vết nứt trên tường đã ảnh hưởng đến chất lượng và độ an toàn của công trình, đặc biệt trong điều kiện thời tiết mưa nhiều.

“Hiện nay, thời điểm chuẩn bị đón học sinh vào năm học mới, mùa mưa đang cận kề. Nếu tình trạng phòng học không được kiểm tra, gia cố và xử lý kịp thời thì có thể phát sinh thêm nguy cơ mất an toàn đối với học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường”, bà Lan cho biết.

Các vết nứt trên tường của dãy phòng học. Ảnh: Lê Dương

Theo bà Lan, để bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên, nhà trường đã báo cáo cấp có thẩm quyền, đồng thời đề xuất các phương án xử lý như gia cố, sửa chữa các phòng học tại điểm trường khu Suối Tung; bố trí học sinh sang dãy nhà khác trong khuôn viên hoặc tạm thời chuyển đến các điểm trường lân cận nếu phòng học chưa đủ điều kiện an toàn để sử dụng.

“Trước tình trạng tường phòng học bị nứt tại điểm trường khu Suối Tung, nhà trường đã đề nghị UBND xã Trung Lý sớm có kế hoạch sửa chữa, khắc phục và triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, tạo điều kiện để học sinh bước vào năm học mới với môi trường học tập ổn định”, bà Lan cho biết.

Cửa các phòng học hư hỏng. Ảnh: Lê Dương

Ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Trung Lý cho biết, lãnh đạo xã đã tổ chức khảo sát để đánh giá mức độ an toàn của điểm trường khu suối Tung.

Trong trường hợp công trình không thể sửa chữa hoặc chưa bảo đảm an toàn, địa phương sẽ kiên quyết không để học sinh vào học tại điểm trường đã xuống cấp khi mùa mưa bão đang cận kề.