Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.

Theo đó, từ năm học 2026-2027, học sinh tiểu học, THCS và THPT được cấp quần áo đồng phục mùa đông, mùa hè; cặp hoặc ba lô; vở, giấy học tập, bút bi, bút chì, tẩy và bộ dụng cụ toán học. Học sinh tiểu học được cấp thêm kéo, hộp bút chì màu; học sinh THCS và THPT được trang cấp máy tính bỏ túi.

Học sinh vùng biên Thanh Hóa được cấp đồng phục, ba lô và 11 vật dụng thiết yếu trong các năm học.

Bên cạnh các vật dụng cấp hằng năm, mỗi học sinh còn được cấp một lần trong mỗi cấp học 11 loại đồ dùng cá nhân, gồm chăn, màn, chiếu, gối, đệm, áo mưa hoặc ô, móc treo quần áo, dép đi trong nhà, xô, chậu nhựa và phích đựng nước.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện; Sở Tài chính phối hợp tham mưu bố trí kinh phí. Các xã biên giới và trường nội trú có trách nhiệm lập dự toán, tổ chức mua sắm, trang cấp đúng đối tượng, tiêu chuẩn, định mức và công khai theo quy định.

Được biết, năm 2025, Thanh Hóa khởi công 6 trường phổ thông nội trú tại các xã Yên Khương, Bát Mọt, Tam Thanh, Tam Lư, Sơn Thủy và Na Mèo, với tổng mức đầu tư gần 740 tỷ đồng. Các trường dự kiến đưa vào sử dụng từ đầu năm học 2026-2027, góp phần tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên giới.