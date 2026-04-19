Cầu sắt bắc qua kênh Quần Liêu đã có từ lâu. Ban đầu, đây chỉ là cây cầu sắt nhỏ, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân thôn Quần Liêu và khu vực lân cận.

Năm 2004, cầu giàn thép đã qua sử dụng, không có hồ sơ thiết kế được đưa về lắp đặt nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân trong vùng.

Đến nay, sau hơn 20 năm sử dụng, do không được duy tu, bảo dưỡng, cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, nhiều hạng mục của cầu sắt bắc qua kênh Quần Liêu đã bị hư hỏng nặng, biến dạng.

Mặt cầu được láng nhựa hiện đã bong tróc gần như hoàn toàn; kết cấu cầu bị võng, tĩnh không không đảm bảo theo quy định, ảnh hưởng đến phương tiện vận tải thủy qua kênh Quần Liêu.

Phần mố cầu bị sạt lở đất, đá; hệ thống dầm chủ xuất hiện nhiều vị trí đứt gãy. Nhiều thanh liên kết dưới dầm cầu bị xô lệch, hoen gỉ, thậm chí bị mất, tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy kết cấu, mất an toàn.

Các hạng mục bằng sắt đều bị hoen gỉ.

Do cầu xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo khả năng chịu lực, chính quyền địa phương đã cấm các phương tiện lưu thông trên cầu. Hai đầu cầu đã được lắp rào chắn và biển cảnh báo.

Dù cầu đã bị cấm lưu thông, một số người dân vẫn bất chấp nguy hiểm, liều mình trèo rào đi qua cầu để sang bờ bên kia kênh Quần Liêu.

Ông Nguyễn Văn Trường (xóm 6, xã Nghĩa Sơn) bày tỏ: “Trước đây, nhờ có cây cầu này, việc đi lại của người dân đôi bờ rất thuận tiện. Tuy nhiên, khi cầu xuống cấp, phải đóng lại, người dân chúng tôi buộc phải đi vòng khá xa, gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt. Để tiết kiệm thời quãng đường di chuyển, một số người vẫn trèo qua rào chắn để đi qua cầu. Chúng tôi mong các cấp có thẩm quyền sớm kiểm tra, có phương án sửa chữa hoặc xây dựng cầu mới, đồng thời xem xét tháo dỡ công trình cũ để đảm bảo an toàn”.

Lãnh đạo UBND xã Nghĩa Sơn cho biết, do cầu sắt bắc qua kênh Quần Liêu đã xuống cấp nghiêm trọng, từ năm 2022, địa phương đã ban hành thông báo tạm dừng hoạt động lưu thông qua cầu; đồng thời tiến hành hàn khung chắn cao 1,2m và lắp đặt biển cảnh báo cấm đi lại trên cầu.

Năm 2025, trên cơ sở tiếp thu nguyện vọng của người dân về việc đề nghị nhà nước hỗ trợ tư vấn thiết kế, bố trí kinh phí sửa chữa, đồng thời người dân sẽ thực hiện xã hội hóa để khắc phục, sửa chữa cây cầu này, địa phương đã có báo cáo hiện trạng và đề xuất phương án xử lý, gửi UBND tỉnh Ninh Bình và Sở Xây dựng.

Thời gian tới, sau khi nhận được văn bản hướng dẫn của Sở Xây dựng, địa phương sẽ thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá trị còn lại của cầu và đánh giá mức độ an toàn của công trình. Trên cơ sở kết quả đánh giá khách quan, địa phương sẽ xây dựng phương án tháo dỡ cầu nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện thủy lưu thông dưới kênh Quần Liêu.