XEM CLIP:

Dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (đoạn qua tỉnh Ninh Bình) có tổng mức đầu tư 6.865 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2024-2026. Tổng chiều dài tuyến đường là 25,3km, thiết kế 4 làn xe hoàn chỉnh, tốc độ thiết kế 120km/h, bề rộng nền đường 24,75m và các công trình phụ trợ trên tuyến.

Tuyến đường đi qua các xã, phường Yên Thắng, Yên Mô, Yên Từ, Khánh Nhạc, Khánh Hội, Khánh Trung, Khánh Thiện. Điểm đầu của tuyến đường tại nút Mai Sơn giao với đường cao tốc Bắc - Nam (CT.01) tại phường Yên Thắng và điểm cuối tại cầu vượt sông Đáy thuộc xã Khánh Thiện.

Ghi nhận của VietNamNet vào cuối tháng 3/2026, toàn tuyến đã được giải phóng mặt bằng, các đơn vị thi công đã huy động phương tiện, máy móc san gạt đắp nền đường, thi công các nút giao nhau, cầu vượt QL1A, đường 10, cầu vượt sông, thi công hầm chui...

Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình, hiện nay, chủ đầu tư và nhà thầu thi công đang khẩn trương, triển khai đồng loạt 7 mũi thi công tuyến chính và chia thành 3 ca (từ 7-22h mỗi ngày), 12 mũi thi công cầu. Dự án đã giải ngân đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng.

UBND tỉnh Ninh Bình đang yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để sớm thông xe vào cuối năm 2026.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng có tổng chiều dài 117km, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối các tỉnh phía Nam đồng bằng sông Hồng với duyên hải Bắc Trung Bộ; khi hoàn thành, không chỉ rút ngắn hành trình và mở rộng không gian phát triển mà còn được kỳ vọng giúp Ninh Bình bứt phá trong phát triển kinh tế biển, dịch vụ logistics và du lịch vùng.

Tỉnh Ninh Bình xác định tiến độ triển khai thi công tuyến chính và các cầu trên tuyến còn chậm.

Điểm cuối tuyến đường là cầu vượt sông Đáy được đầu tư 1.450 tỷ đồng nối 2 tỉnh Ninh Bình - Nam Định cũ đã hoàn thành và thông xe.