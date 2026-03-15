Xã Hải Thịnh có 7,288 km đê biển. Dù tuyến đê đã cơ bản được kiên cố, nâng cấp, nhiều đoạn vẫn là đê một tuyến và nằm trên nền đất yếu nên mặt đê xuất hiện tình trạng lún, nứt.

Ngoài ra, bờ biển khu vực này thuộc vùng biển tiến, bãi thoái; bãi bồi phía biển bị hạ thấp, đặc biệt tại khu vực Hải Thịnh 3 và kè mỏ Hải Thịnh 2. Dòng chảy áp sát chân đê nên mỗi khi triều cường kết hợp gió mạnh tạo sóng lớn đánh vào thân đê, gây sạt lở mái đê và kè.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, từ tháng 9/2025 đến nay tuyến kè biển Hải Thịnh liên tiếp xảy ra nhiều sự cố sạt lở. Riêng giai đoạn 8/1 – 5/3/2026 đã ghi nhận 4 vị trí sạt sập mái kè.

Cụ thể, ngày 8/1, do ảnh hưởng gió mùa kết hợp triều cường, tuyến kè Hải Thịnh 2 bị sạt sập tại hai vị trí K21+870 và K21+950, với tổng diện tích hố sạt khoảng 900m².

Ngày 2/3, triều cường tiếp tục gây sạt sập, sụt lún mái kè tại vị trí K25+440 trên tuyến kè Hải Thịnh 3, diện tích hố sạt khoảng 288m², trong đó khoảng 121m² sập hoàn toàn, chiều sâu hố sập khoảng 1,3m. Đến ngày 5/3, tại vị trí K25+455 trên tuyến kè này tiếp tục xảy ra sạt sập với diện tích khoảng 60m².

Đối với các vị trí sạt lở, địa phương đã xử lý bước đầu theo phương châm “4 tại chỗ”. Sở Nông nghiệp và Môi trường đang khẩn trương hoàn tất thủ tục để sửa chữa các hạng mục hư hỏng.

Ông Tống Văn Quang, Chỉ huy trưởng công trường đê biển Cồn Tròn (xã Hải Thịnh), cho biết ngay khi được huy động khắc phục sự cố, đơn vị đã điều động máy móc, nhân lực để xử lý các vị trí sụt, sạt.

Theo ông Quang, tại vị trí hố sập ngày 2/3, đơn vị đã sử dụng khoảng 100m³ đá hộc và hơn 200 cấu kiện bê tông để khắc phục. Với hố sập xảy ra ngày 5/3, đơn vị dùng 40m³ đá hộc cùng 60 cấu kiện bê tông, hoàn thành xử lý tạm thời ngay trong ngày để tránh hố sụt lan rộng.

Liên quan đến sự cố sạt sập tại tuyến đê biển này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khẩn trương huy động mọi nguồn lực để xử lý, khắc phục các sự cố đã xảy ra, hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2026.

Để chủ động ứng phó với diễn biến cực đoan của biến đổi khí hậu, đảm bảo an toàn tính mạng người dân vùng biển, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai hỗ trợ cải tạo, nâng cấp các đoạn đê xung yếu thuộc tuyến đê biển Hải Hậu với tổng kinh phí khoảng 1.270 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Ninh Bình, để chuẩn bị công tác phòng chống thiên tai năm 2026, việc đầu tư nâng cấp tuyến kè Hải Thịnh 3 đoạn từ k25+000 đến k26+920 với chiều dài 1.920m là hết sức cần thiết và cần thực hiện ngay.