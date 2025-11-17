Sáng 17/11, ông Trần Văn Luật - Bí thư xã Sơn Hà xác nhận, cầu Nước Bao trên địa bàn vừa bị lũ cuốn gãy đôi sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm qua.

Theo ông Luật, rạng sáng nay nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh, chảy xiết đã cuốn trôi mố cầu và một phần thân cầu, tạo điểm đứt gãy lớn ngay giữa dòng. Tuyến giao thông qua khu vực bị chia cắt hoàn toàn. Rất may, thời điểm xảy ra sự cố không có người qua lại nên không ghi nhận thiệt hại về người.

Cầu Nước Bao bị gãy đôi. Ảnh: S.H

Cầu Nước Bao là tuyến duy nhất kết nối từ trung tâm xã vào hai thôn Mang Nà và Nước Bao. Thống kê sơ bộ cho thấy 288 hộ với khoảng 1.212 nhân khẩu đang bị cô lập, không thể di chuyển, tiếp cận y tế hay vận chuyển nhu yếu phẩm.

Hiện lực lượng chức năng đã lập chốt hai đầu cầu, căng dây cảnh báo, cấm người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm. Chính quyền địa phương đang phối hợp tìm phương án tạm thời để sớm khôi phục giao thông.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, cấm lưu thông qua khu vực nguy hiểm. Ảnh: S.H

Lốc xoáy làm hư hỏng hàng chục nhà dân

Cùng đêm 16/11, khoảng 23h45, một trận lốc xoáy kèm mưa lớn quét qua thôn Phước Lợi và thôn Tân Sơn (xã Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi), gây thiệt hại đáng kể về tài sản, may không có thương vong.

Theo ghi nhận ban đầu có 21 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, 7 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 6 nhà bị tốc mái một nửa, còn lại 8 nhà bị lốc cuốn bay tôn, ngói hoặc gạch lợp mái. Lốc xoáy cũng làm 2 trụ điện bị đổ, 9 chuồng trại chăn nuôi bị hư hỏng, nhiều cây cối gãy đổ.

Có hơn 20 ngôi nhà tại xã Nguyễn Nghiêm bị lốc xoáy làm tốc mái, hư hại. Ảnh: N.N

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công an xã Nguyễn Nghiêm đã phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương nhanh chóng hỗ trợ người dân sửa chữa, gia cố nhà cửa, di dời tài sản có giá trị đến nơi an toàn...

Lực lượng chức năng xã Nguyễn Nghiêm hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa sau trận lốc xoáy. Ảnh: N.N

Trong 24 giờ qua, nhiều khu vực ở Quảng Ngãi có mưa vừa đến mưa rất to. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún tại các xã miền núi; các hiện tượng này có thể gây tắc nghẽn giao thông và ảnh hưởng đến an toàn của người dân.