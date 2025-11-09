Hơn 44.500 ngôi nhà ở Huế bị ngập, nhiều tuyến đường nội đô bị chia cắt, giao thông tê liệt trong các ngày 27-28/10. Ảnh: Nguyễn Phong

Mưa lớn liên tục từ sáng 26 đến ngày 27/10, khiến nhiều khu vực tại TP Huế, TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi chìm sâu trong nước lũ.

Tại TP Huế, từ ngày 27/10, mực nước sông Hương và sông Bồ đồng loạt vượt báo động 3, khiến 32/40 xã, phường ngập sâu từ 1 đến 2 mét.

Nước lũ bao vây kinh thành Huế, hàng loạt di tích của cố đô bị ngập sâu. Ảnh: Nguyễn Phong

Nhiều tuyến đường trung tâm Huế bị ngập sâu hơn một mét, các phương tiện không thể đi lại. Nước lũ từ sông Hương còn tràn vào trụ sở UBND thành phố trên đường Lê Lợi gây ngập 0,5 mét. Ảnh: Nguyễn Phong

Khi nhiều khu vực trũng thấp ở Huế còn chưa kịp rút hết nước từ cơn lũ trước, thì từ rạng sáng 3/11, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng trở lại.

Trận lũ mới này chồng lên đợt lũ trước, khiến nhiều nơi bị chia cắt, cô lập. Không quản hiểm nguy, lực lượng chức năng dầm mình trong nước lũ trắng xóa để sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Đợt mưa lũ có cường độ và lượng mưa lớn nhất trong nhiều năm qua, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và hệ thống hạ tầng đô thị. Ảnh: Nguyễn Phong

Mưa lũ lịch sử tại Huế khiến 15 người thiệt mạng, gây tổn thất nặng nề trên nhiều lĩnh vực như nhà ở, giáo dục, y tế, giao thông, điện lực... Tổng thiệt hại khoảng 3.270 tỷ đồng.

Tại Đà Nẵng, mưa lớn kéo dài suốt từ sáng 26 đến ngày 29/10, khiến nhiều khu vực trũng thấp, ven sông chìm trong biển nước.

Nhiều khu dân cư rơi vào cảnh bị cô lập hoàn toàn, giao thông tê liệt, sinh hoạt đảo lộn. Người dân phải dùng ghe để di chuyển, học sinh phải nghỉ học.

Mưa lũ khiến nhiều xã, phường của Đà Nẵng ngập nặng từ 1 đến 2,5 mét. Ảnh: Hà Nam

Trong đợt mưa lũ này, Đà Nẵng đã huy động hơn 36.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Thành phố đã sơ tán 15.886 người ra khỏi vùng ngập sâu, sạt lở nguy hiểm. Ảnh: Hà Nam

Chùa Cầu - biểu tượng của phố cổ Hội An bị ngập sâu. Ảnh: Hà Nam

Phố cổ Hội An vừa trải qua một trận ngập lụt lịch sử. Từ rạng sáng 27/10, nước lũ bắt đầu tràn vào khu phố và chỉ sau vài giờ đã dâng cao từ 1 đến 2 mét. Đáng chú ý, đỉnh lũ lần này vượt mức kỷ lục năm 1964 khoảng 12cm, khiến nhiều tuyến phố ngập sâu, thậm chí một số nơi nước dâng lút cả mái nhà.

Sau nhiều ngày chìm trong nước, sáng 31/10, lũ bắt đầu rút, Hội An hiện ra trong cảnh tượng chưa từng thấy: rác thải, bùn non phủ kín các con phố, nhà cổ. Ảnh: Hà Nam

Đến ngày 3/11, lũ trên các sông ở TP Đà Nẵng dâng cao trở lại, gây ngập nặng nhiều khu dân cư trũng thấp.

Tại Hội An, khi người dân vừa kịp dọn dẹp sau đợt lũ trước - thậm chí nhiều nơi còn chưa kịp thu dọn xong, thì nước lũ lại ập đến, buộc bà con khổ sở "chạy lũ" lần thứ hai chỉ trong vài ngày.

Các tuyến phố dọc bờ sông Hoài tiếp tục chìm trong nước, khu dân cư An Hội và chợ Hội An bị ngập nặng nhất, có nơi hơn 1 mét. Ảnh: Hà Nam

Mưa lớn kéo dài cũng gây ra hàng loạt vụ sạt lở nghiêm trọng tại các khu vực miền núi của Đà Nẵng. Lũ quét bất ngờ ập xuống, vùi lấp, cuốn trôi hàng chục ngôi nhà, khiến nhiều hộ dân rơi vào cảnh trắng tay. Hạ tầng giao thông, trường học, trụ sở thôn bản cũng bị hư hỏng nặng.

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương cho biết, hiện trường sạt lở tại thôn Atếêp không khác gì trận sạt lở ở làng Nủ (Lào Cai). Ảnh: N.X

Điển hình, ngày 28/10, tại thôn Atếêp, bùn đất từ sườn núi phía sau bất ngờ đổ ập xuống, vùi lấp và cuốn trôi cả khu dân cư.

Ngôi làng này nằm sát biên giới Việt – Lào, khu vực sạt lở ảnh hưởng hơn 10 hộ với khoảng 40 nhân khẩu. Nhờ chính quyền sớm nhận diện nguy cơ, toàn bộ người dân đã được sơ tán kịp thời, nên không xảy ra thiệt hại về người.

Sạt lở cũng khiến nhiều người bị thương. Người dân phải khiêng các nạn nhân bị vùi lấp, băng qua lớp bùn nhão, đất đá đổ nát để đi cấp cứu. Ảnh: N.X

Đặc biệt, sáng 3/11, tại khu vực khe Ông Đà (xã Thượng Đức), xảy ra vụ sạt lở núi kéo dài gần 2 km. Thời điểm đó, một người đàn ông 40 tuổi, đang lên trại chăn nuôi gần khe Ông Đà thì bị đất đá bất ngờ đổ xuống, vùi lấp, tử vong tại chỗ.

Đèo Lò Xo, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng cuối tháng 10, khiến nhiều phương tiện mắc kẹt suốt nhiều ngày. Ảnh: N.X

Tỉnh Quảng Ngãi cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt mưa lớn kéo dài từ cuối tháng 10. Mưa trút từ sáng 29/10, gây ngập sâu trên diện rộng; hơn 5.200 hộ dân toàn tỉnh rơi vào cảnh nước lũ bao vây, nhiều nơi bị cô lập.

Lũ quét và sạt lở đất xảy ra tại nhiều khu vực miền núi, đặc biệt ở xã Ngọc Linh và Tây Trà. Thiệt hại nặng nề nhất là hạ tầng: hàng loạt tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, các công trình thủy lợi hư hỏng, đe dọa sản xuất và đời sống người dân.

Sạt lở rạng sáng 29/10 phía sau Trạm Y tế Trà Xinh (xã Tây Trà), làm sập nhà xe, uy hiếp khu điều trị. Nữ nhân viên trực đêm may mắn thoát nạn. Ảnh: N.X

Đợt mưa lũ này tại Quảng Ngãi khiến 4 người chết, 2 người mất tích, 7 người bị thương. Ngoài ra, 48 điểm trường học, 2 trạm y tế và hàng trăm hecta cây trồng, hoa màu bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại khoảng 1.924 tỷ đồng.

Bão số 13 gây thiệt hại nặng cho 3 tỉnh miền Trung. Ảnh: Hà Nam

Ngày 6/11, Quảng Ngãi cùng Gia Lai và Đắk Lắk tiếp tục gánh chịu thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Kalmaegi).

Tại Quảng Ngãi, bão khiến 1 người tử vong và 12 người bị thương. Toàn tỉnh có 9 căn nhà sập hoàn toàn, hơn 1.400 căn bị tốc mái hoặc hư hỏng. Hạ tầng cũng chịu thiệt hại nặng: 73 tuyến đường và 13 cây cầu sạt lở, 71 công trình thủy lợi, 14 đập dâng và 7 trạm y tế tại 6 xã bị hư hại.

Người dân ven biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) trắng tay sau một đêm “chạy bão”. Ảnh: Hà Nam

Toàn tỉnh ghi nhận 8 điểm sạt lở núi, bờ sông, bờ biển, đe dọa cuộc sống hàng trăm hộ dân. Tổng thiệt hại ước tính hơn 306 tỷ đồng.

Đặc biệt, triều cường dâng cao do bão đã đánh sập hàng loạt nhà dân và hàng quán ven biển Châu Me và Thạch By 2 (phường Sa Huỳnh), cuốn trôi nhiều tài sản.

Làng chài Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông, Gia Lai) tan hoang, chỉ còn lại những đống đổ nát sau trận bão. Ảnh: Lê Phương

Tỉnh Gia Lai là địa phương thiệt hại nặng nhất do nằm ngay tâm bão số 13. Cơn bão khiến 2 người chết, 6 người bị thương và gây tổn thất kinh tế ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.

Nhiều căn nhà bị bão làm sập. Ảnh: Lê Phương

Toàn tỉnh có 206 căn nhà sập hoàn toàn, 24.751 căn bị tốc mái hoặc hư hỏng; 57 tàu thuyền bị chìm hoặc hư hại; hàng trăm lồng bè nuôi trồng thủy sản và hàng ngàn hecta lúa, hoa màu bị cuốn trôi, gia súc, gia cầm chết hàng loạt. Bão cũng tàn phá hệ thống cây xanh, hạ tầng đô thị và nhiều công trình công cộng.

Hàng loạt trụ điện tại phường Sông Cầu (Đắk Lắk) bị gãy đổ sau bão, khiến nhiều khu vực mất điện kéo dài. Ảnh: Hải Dương

Tại Đắk Lắk, bão kèm mưa lớn khiến 25 căn nhà sập, hơn 10.000 căn tốc mái hoặc ngập nước. Toàn tỉnh có 3 người chết, 6 người bị thương. Giao thông, hạ tầng bị hư hại, nông nghiệp và chăn nuôi ảnh hưởng nặng. Thiệt hại ước tính khoảng 1.900 tỷ đồng.