Theo Đài Phát thanh - Truyền hình Trùng Khánh, kỳ nghỉ hè năm nay, 16 người cháu lại trở về sum họp.

Chỉ riêng một bữa bún xào kiểu Giang Tây đã khiến anh Cung tiêu tốn 20 quả trứng, 5kg bún gạo và 1,25kg thịt, trang QQ đưa tin.

Anh Cung cho biết, trong 1 tuần, cả nhà có thể ăn hết nửa con lợn. Người cháu lớn nhất đã đi làm, cháu nhỏ nhất vẫn luôn bám theo cậu như "cái đuôi nhỏ". Ngay cả những người cháu đã lập gia đình cũng vẫn đưa vợ hoặc chồng về đoàn tụ.

"Tôi rất trân trọng những lần cả gia đình đông đủ. Vài năm nữa, khi ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng, sẽ rất khó có được những khoảnh khắc như thế này", anh chia sẻ.

Anh Cung không ngần ngại mua lượng thức ăn lớn để chăm sóc cả đàn cháu trong mỗi dịp nghỉ hè. Ảnh: QQ

Anh Cung có 3 chị gái, 1 em gái, tổng cộng 16 cháu ruột. Tính cả thế hệ cháu sau và hai con của anh, mỗi dịp hè đại gia đình có lúc lên tới 21 đứa trẻ.

Anh cười kể, nhiều bữa cơm phải "điểm danh" mới biết còn thiếu cháu nào. Toàn bộ chi phí ăn ở của các cháu trong kỳ nghỉ hè đều do anh chi trả. Dù tốn kém và vất vả, anh chưa một lần than phiền.

"Ngày trước, các chị và anh rể đã giúp tôi rất nhiều, từ chỉ bảo cách làm việc đến cho vay vốn làm ăn. Không có họ sẽ không có tôi của hôm nay. Điều quý giá nhất vẫn là tình thân", anh nói.

Câu chuyện của anh Cung từng gây sốt mạng xã hội khi 16 người cháu bí mật góp 9.800 Nhân dân tệ (khoảng 38 triệu đồng) đặt cọc mua ô tô tặng cậu.

"Khi đó, đứa lớn nhất mới đi làm, đứa nhỏ nhất vẫn học tiểu học. Số tiền không quá lớn nhưng là toàn bộ khoản tiết kiệm các cháu dành dụm trong thời gian dài, nên với tôi vô cùng ý nghĩa.

Bình thường chúng nghịch lắm, suốt ngày trêu cậu. Nhưng đến lúc quan trọng lại nghĩ đến việc mua xe cho tôi. Tôi thật sự rất xúc động", anh chia sẻ.

Suốt 5 năm liên tiếp, các cháu đều về nhà cậu nghỉ đông, nghỉ hè. Những ngày ấy, cả gia đình tiêu thụ khoảng 4kg gạo mỗi ngày, một bữa có thể dùng tới 30 quả trứng, còn nước ngọt loại 24 chai/thùng thì mỗi ngày hết tới 2 thùng.

Với anh Cung, những khoản chi ấy chưa bao giờ là gánh nặng. Anh cho biết: "Tôi chỉ mong các con luôn khỏe mạnh, lớn lên trong tình yêu thương của gia đình và sau này vẫn giữ được sự gắn kết như hôm nay. Đó mới là điều hạnh phúc nhất".