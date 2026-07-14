Từ lời "gợi ý vu vơ" tới hành trình 750km

5h sáng, chị Hà Phương (38 tuổi, giáo viên giáo dục đặc biệt tại Hà Nội) và con trai Hà Khoa (tên thân mật là Khoai, 13 tuổi) đã khoác ba lô, bắt đầu một chặng đường mới trên Quốc lộ 1. Có ngày hai mẹ con đi bộ hơn 20km, nhưng cũng có ngày phải dừng sớm để "trốn" nắng nóng gay gắt hoặc những trận mưa xối xả như trút nước.

Sau hơn 1 tháng bền bỉ, họ đã đặt chân tới Quảng Trị, tiếp tục hướng về Huế - điểm kết thúc của hành trình đi bộ dự kiến kéo dài khoảng 45-50 ngày. Với hai mẹ con, đây là một hành trình hè đặc biệt, vừa khám phá các tỉnh miền Trung vừa rèn luyện, vượt qua giới hạn bản thân.

Cách đây 1 năm, hai mẹ con từng thực hiện chuyến xuyên Việt kéo dài 2 tháng, qua 1.700km, trong đó có hơn 1.000km đạp xe. Những khung cảnh thiên nhiên ấn tượng, những câu chuyện lịch sử hấp dẫn về đất nước đã thôi thúc Khoa tiếp tục hành trình du lịch hè với mẹ theo cách "chẳng giống ai".

Chị Phương và Hà Khoa trong hành trình đi bộ từ Hà Nội vào Huế

Chị Phương cho biết, cuối năm 2025, chị đưa con tham gia trekking chinh phục đỉnh Fansipan nhân dịp sinh nhật. Trên đường về, Khoa đề xuất với mẹ: "Mẹ ơi, hè năm sau mình đi bộ xuyên Việt nhé".

Ban đầu chị Phương nghĩ đó là lời "gợi ý vu vơ" của con nhưng càng trò chuyện, chị càng nhận ra đó là mong muốn thật sự của cậu bé và Khoa tích cực chuẩn bị cho hành trình. Thấy quyết tâm của con, chị Phương cũng sắp xếp công việc để đồng hành.

Suốt hơn nửa năm, 2 mẹ con cùng rèn luyện thể lực, tìm hiểu cung đường, chuẩn bị trang thiết bị, tính toán chi phí và xây dựng lịch trình, các phương án đảm bảo an toàn.

Ngày 1/6, hai mẹ con xuất phát từ Hà Nội. Mỗi ngày, họ đi bộ khoảng 20km, chia thành nhiều chặng nhỏ. Những ngày nắng nóng, cả hai xuất phát từ sáng sớm, nghỉ vào buổi trưa rồi tiếp tục đi khi thời tiết dịu hơn. Nước uống và điện giải luôn được chuẩn bị đầy đủ. Trong hành trình, hai mẹ con cũng có những khoảng nghỉ ngắn để hồi phục sức khỏe, giặt giày...

Khoa vốn đã quen với việc chạy bộ, đạp xe hay leo núi cùng mẹ vào mỗi cuối tuần nên cậu bé có nền tảng thể lực rất tốt. Tuy nhiên, nếu thời tiết quá khắc nghiệt, chị Phương sẵn sàng điều chỉnh lịch trình. "Hoàn thành hành trình rất quan trọng, nhưng sức khỏe của con luôn là ưu tiên hàng đầu", chị nói.

Hai mẹ con dừng chân ở rất nhiều điểm đến lịch sử

Mỗi cung đường là một bài học

Chị Phương ưu tiên đưa con đến những địa danh lịch sử, văn hóa và những nơi gắn với truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc như Cố đô Hoa Lư, Thành nhà Hồ, Khu di tích lịch sử Lam Kinh... Người mẹ muốn con được tận mắt nhìn thấy những địa danh từng học trong sách giáo khoa, lắng nghe câu chuyện lịch sử ngay tại nơi chúng diễn ra để kiến thức trở nên gần gũi và sinh động hơn.

"Sau chuyến đi năm ngoái, tôi nhận thấy con thích thú và dễ tiếp thu hơn với các môn học như Lịch sử, Địa lý. Năm nay, con chủ động chọn điểm đến, rất chú tâm lắng nghe hướng dẫn viên thuyết trình", chị Phương cho biết.

Tại Quảng Trị, hai mẹ con sẽ dừng chân khá lâu để có thể tới tìm hiểu về Thành cổ, cầu Hiền Lương, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Do đi bộ và chủ động thời gian, năm nay, hai mẹ con cũng có nhiều cơ hội khám phá những làng quê dọc đường và trò chuyện với người dân địa phương để hiểu thêm về cuộc sống ở mỗi vùng đất.

"Con không mang theo sách vở. Tôi xác định đây là một lớp học ngoài cuộc sống, nơi mỗi ngày đều là một bài học mới. Con học lịch sử qua các di tích, học địa lý bằng chính những cung đường, học cách giao tiếp với những người mình gặp, học cách tự lập, biết chịu trách nhiệm và biết quan tâm tới người khác", chị Phương chia sẻ.

Hai mẹ con trải nghiệm cuộc sống của bà con làng chài ven biển

Chị Phương cho hay, trong hành trình có những lúc chính chị muốn dừng lại. Đó là những ngày nắng như đổ lửa, những cơn mưa bất chợt hay cung đường ven biển Hà Tĩnh dài đằng đẵng và vắng vẻ chẳng thấy bóng người, khiến thể lực lẫn tinh thần họ đều bị thử thách.

"Nhưng chính Khoa là người mạnh mẽ, động viên tôi. Hai mẹ con thay vì đặt mục tiêu dài hạn thì tận hưởng từng cung đường đi qua. Những bãi biển hoang sơ, trong xanh thấy đáy, những ao sen nở rộ chiều hoàng hôn... là món quà mỗi ngày hai mẹ con nhận được", chị kể.

Trên đường, họ gặp rất nhiều người xa lạ tốt bụng, sẵn lòng mời hai người vào nghỉ chân, uống nước, ăn trái cây... Bạn bè chị Phương ở các tỉnh cũng dõi theo hành trình, sẵn sàng hỗ trợ khi cần.

"Khi chúng tôi đến biển Xuân Thành (Hà Tĩnh), đúng lúc bão về, thời tiết thay đổi liên tục từ nắng gắt sang mưa lớn, gió giật mạnh. Để đảm bảo sức khỏe cho con, tôi gọi điện nhờ người bạn tên Diệu Anh hỗ trợ đón Khoa một số chặng bằng ô tô còn mình tiếp tục đi bộ. Bạn lập tức lái xe đến.

Những ngày mẹ con tôi rong ruổi Hà Tĩnh, gia đình bạn nhiệt tình chào đón, đồng hành, khiến chúng tôi cảm giác như về nhà chứ không phải tới một nơi xa lạ", chị Phương cho biết.

Chị Diệu Anh là người bạn hỗ trợ mẹ con chị Phương rất nhiều trong thời gian ở Hà Tĩnh

Chị Phương cho biết, so với chuyến đi năm ngoái, Khoa đã biết quan tâm tới mẹ nhiều hơn, chủ động giúp đỡ mọi người gặp gỡ trên đường và không ngại đối mặt khó khăn.

"Mỗi gia đình có cách đồng hành con khác nhau, không nhất thiết lựa chọn đi bộ dài ngày như tôi. Nhưng tôi nghĩ, điều quan trọng nhất là bố mẹ dành thời gian bên con, cùng con trải nghiệm thực tế cuộc sống chứ không đơn thuần là học tập trong sách vở", chị Hà Phương chia sẻ.

Về chi phí, 2 mẹ con chi tiêu khoảng 1,5 - 2 triệu đồng/ngày, trong đó phần lớn là chi phí thuê khách sạn, nhà nghỉ và ăn uống. Những ngày thời tiết bất lợi, họ sẽ phải thuê khách sạn nghỉ trong ngày và một nơi nghỉ đêm.