"Tiền có thể kiếm lại, tuổi thơ của con thì không"

Với chị Linh, những chuyến đi không đơn thuần là kỳ nghỉ mà còn là khoảng thời gian hiếm hoi cả nhà được ở bên nhau trọn vẹn.

"Kinh doanh tự do nên chúng tôi có thể chủ động hơn về thời gian. Nhưng những ngày các con nghỉ học dịp lễ, Tết, cuối tuần thì bố mẹ lại thường rất đông khách, còn lúc bố mẹ rảnh hơn thì các con đi học. Vì vậy, cứ đến hè, vợ chồng tôi lại sắp xếp công việc để dành toàn bộ thời gian cho các con", chị Linh chia sẻ.

Chị cũng tâm sự, đóng cửa salon, hai vợ chồng vẫn phải trả tiền thuê mặt bằng, tiền điện nước và hoàn toàn không có thu nhập trong khoảng thời gian đó. "Tuổi thơ của con trôi qua rất nhanh. Vài năm nữa các con lớn hơn, có bạn bè, có những mối quan tâm riêng, chưa chắc còn muốn đi cùng bố mẹ như bây giờ. Tiền có thể tiếp tục kiếm trong nhiều năm nhưng những năm tháng con còn nhỏ thì không thể quay lại", chị Linh chia sẻ.

Gia đình chị Linh vừa kết thúc chuyến nghỉ hè 13 ngày, rong ruổi từ Hà Nội tới Khánh Hòa, qua 3.000km. Ba năm trước, gia đình chủ yếu khám phá các thành phố lớn, khu vực trung tâm đông đúc, còn năm nay chị Linh muốn con có thêm trải nghiệm ở những vùng biển còn vắng khách, hòa mình vào cuộc sống của người dân địa phương.

Chồng chị Linh và các con

Điểm đến ấn tượng nhất với gia đình Hà Nội là biển Kỳ Xuân (Hà Tĩnh). Nơi đây còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, nước biển trong như thấy đáy, bờ cát trắng trải dài, rặng phi lao xanh rì và những ngọn núi nhấp nhô phía xa. Ba bạn nhỏ thỏa thích vui chơi bên biển, xem những con thuyền đánh cá vừa cập bến của bà con làng chài.

Không chỉ có cảnh quan đẹp, biển Kỳ Xuân còn nổi tiếng với nhiều loại hải sản tươi ngon như mực nhảy, cá mú, cồi sò mai, sò huyết... có giá cả phải chăng.

"Cuộc sống của bà con nơi đây khác hẳn với thành phố. Các con có thể xúc cát, bắt ốc, tiếp xúc người dân làng chài. Những điều này là trải nghiệm thú vị mà không thể có nếu chỉ xem tivi, đọc sách vở", chị Linh chia sẻ.

Trong hành trình năm nay, nơi gia đình chị dừng chân lâu nhất là Dốc Lết (phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), một bãi biển nổi tiếng với bờ cát trắng dài, nước biển trong xanh và không gian còn khá yên bình.

Chị Linh cho biết, giá homestay và chi phí đồ ăn ở đây còn rất rẻ, phù hợp cho các gia đình muốn lưu trú dài ngày. Tại chợ dân sinh, tôm to, cua được bán với giá chỉ 200.000 đồng/kg, ốc hương 350.000 đồng/kg.

"Buổi sáng, cả gia đình thức dậy ngắm nhìn người dân đi biển, những mẻ cá tươi rói vừa kéo lên bờ. Buổi chiều các con nô đùa ven biển, gặp các bạn nhỏ làng chài. Với nhà tôi, không phải tới nơi đắt đỏ mới có kỷ niệm đáng nhớ cho con", chị Linh chia sẻ.

Không ghé các điểm đến quá đông đúc nên gia đình có thể thưởng thức hải sản giá phải chăng hơn

Cùng con học địa lý, lịch sử dọc hành trình

Trên mỗi cung đường, vợ chồng chị Linh đều giới thiệu cho con về lịch sử địa danh, các danh nhân nổi tiếng, câu chuyện hào hùng gắn với vùng đất.

Mỗi lần qua mảnh đất Quảng Trị, gia đình đều ghé thăm các "địa chỉ đỏ" để con tìm hiểu lịch sử, ghi nhớ công ơn của thế hệ đi trước. "Các con còn nhỏ nhưng tôi hy vọng niềm tự hào và sự biết ơn được vun đắp từng ngày. Chúng tôi hy vọng từ trải nghiệm thực tế, các con có thể tiếp cận dễ dàng hơn với các môn học địa lý, lịch sử", chị Linh nói.

Hành trình du lịch hè dài nhất của gia đình là chuyến xuyên Việt 5.700km trong 27 ngày vào hè năm 2025. Họ đi qua nhiều tỉnh ven biển miền Trung, ra đảo Lý Sơn (3 ngày 2 đêm), vào miền Tây sông nước, thăm Phú Quốc (4 ngày 3 đêm) rồi trở về bằng cung đường qua Tây Nguyên. Trong chuyến đi đó, các con được tới mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thành cổ Quảng Trị, nghĩa trang Trường Sơn, nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa tại Lý Sơn, nghĩa trang liệt sĩ Phú Quốc…

"Sau mùa hè, các con có thể đen nhẻm vì cháy nắng nhưng rắn rỏi, nhanh nhẹn, tự lập hơn rất nhiều. Những bữa cơm của gia đình luôn xuất hiện câu chuyện về cảnh đẹp, điểm đến thú vị mà con nhớ. Điều ấy là động lực để vợ chồng tôi thu xếp công việc, đưa con thực hiện nhiều hơn các hành trình", chị Linh chia sẻ.

Chị Linh thường đưa các con tới thăm các nghĩa trang liệt sĩ dọc cung đường di chuyển của gia đình

Theo chị, đi du lịch bằng ô tô là lựa chọn tiết kiệm với gia đình 5 thành viên. Năm 2025, chi phí chuyến đi 27 ngày khoảng 80 triệu đồng, còn năm nay, chi phí khoảng 30 triệu đồng.

Gia đình sẽ xác định trước khu vực dừng nghỉ mỗi ngày rồi đặt phòng qua các ứng dụng OTA (đại lý du lịch trực tuyến). Với những địa điểm nhỏ chưa có nhiều thông tin, chị Linh tìm hiểu qua các hội nhóm du lịch, đọc kỹ đánh giá trước khi đặt.

Về ăn uống, gia đình chị không quá cầu kỳ. Họ thường chọn những quán ăn thuận lợi trên đường đi, ưu tiên trải nghiệm món ăn địa phương. Nếu thuê homestay, anh chị sẽ đưa con đi chợ dân sinh, mua đồ rồi tự nấu nướng.

Lý Sơn là địa điểm gia đình Hà Nội rất yêu thích

Ảnh: NVCC