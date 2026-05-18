Chiều 18/5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai tổ chức lễ thông xe dự án thành phần 1 của dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: Hoàng Anh

Dự án thành phần 1 có chiều dài 16km, bắt đầu từ nút giao Võ Nguyên Giáp (phường Phước Tân) đến phường Long Thành. Tuyến được thiết kế với 4 làn chính cùng 2 làn dừng khẩn cấp, tổng mức đầu tư phê duyệt ban đầu gần 6.700 tỷ đồng.

Việc đưa vào khai thác đoạn tuyến này giúp hoàn thiện kết nối toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 54km, góp phần giảm tải áp lực giao thông cho Quốc lộ 51 hiện hữu, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển giữa Đồng Nai và TPHCM (hướng Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Các phương tiện xếp hàng chờ vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: Hoàng Anh

Theo kế hoạch, lễ thông xe dự kiến diễn ra vào 17h cùng ngày, tuy nhiên chủ đầu tư đã điều chỉnh lùi thời điểm tổ chức sang 18h.

Ghi nhận của PV VietNamNet, trước giờ thông xe, khu vực nút giao Võ Nguyên Giáp xuất hiện lượng lớn phương tiện xếp hàng, chờ được lưu thông vào cao tốc.

Đơn vị thi công đóng các lối đi tạm trên cao tốc vào sáng cùng ngày. Ảnh: A.X

Anh Tâm, tài xế đang chờ lưu thông vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, cho biết việc tuyến đường đưa vào khai thác giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển.

Tuy nhiên, do chủ đầu tư lùi thời gian thông xe nên lượng phương tiện tập trung đông tại khu vực nút giao, dẫn đến ùn ứ cục bộ.

Các phương tiện lưu thông vào cao tốc tại nút giao Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Hoàng Anh

Trước đó, hai dự án thành phần 2 và 3 với tổng chiều dài 37km đã được đưa vào vận hành từ ngày 29/4 thông qua lối vào tạm tại nút giao Bưng Môn (phường Long Thành).

Tuy nhiên, khi đưa toàn tuyến cao tốc vào khai thác, Cục CSGT đã yêu cầu đóng hoàn toàn nút giao tạm đường Bưng Môn bằng hệ thống tôn hộ lan cứng nhằm đảm bảo an toàn, tránh xung đột với dòng xe chạy tốc độ cao.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 17.800 tỷ đồng, sau đó được điều chỉnh tăng lên hơn 21.500 tỷ đồng. Theo phương án tổ chức giao thông, toàn tuyến dài 54km hiện chỉ cho phép ô tô dưới 9 chỗ lưu thông, với tốc độ tối đa 80km/h, tối thiểu 60km/h nhằm đảm bảo an toàn trong giai đoạn khai thác tạm. Hiện trên tuyến có 3 nút giao chính phục vụ phương tiện ra/vào gồm: Võ Nguyên Giáp, Châu Pha và Quốc lộ 56. Riêng nút giao Long Thành chỉ cho phép phương tiện di chuyển ra từ hướng từ Vũng Tàu vào cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.