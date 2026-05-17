Dự kiến tối 18/5, đoạn 16km cuối cùng của dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn từ nút giao Võ Nguyên Giáp (phường Phước Tân, TP Đồng Nai) đến phường Long Thành sẽ được thông xe.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn thành phần 1 dài 16km chuẩn bị thông xe. Ảnh: Hoàng Anh

Khi đó, toàn tuyến cao tốc dài gần 54km chính thức đưa vào khai thác sau khi 37km thuộc dự án thành phần 2 và 3 đã vận hành trước đó vào ngày 29/4 bằng lối vào tạm tại nút giao Bưng Môn (phường Long Thành).

Tuy nhiên, khi đưa toàn tuyến cao tốc vào khai thác, Cục CSGT đề nghị chủ đầu tư đóng hoàn toàn nút giao đường Bưng Môn bằng hệ thống tôn hộ lan cứng nhằm đảm bảo an toàn, tránh xung đột với dòng xe chạy tốc độ cao.

Việc đóng nút giao này khiến các phương tiện từ TPHCM đi từ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây không thể kết nối trực tiếp sang cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Nguyên nhân do nút giao Long Thành hiện chưa hoàn thiện đồng bộ.

Lối vào nút giao Bưng Môn (phường Long Thành, TP Đồng Nai) buộc đóng khi thông xe toàn tuyến cao tốc. Ảnh: Hoàng Anh

Do đó, ô tô buộc phải đi theo Quốc lộ 51 rồi di chuyển khoảng 18km để đến nút giao Võ Nguyên Giáp (nút giao gần nhất), thay vì quãng đường khoảng 1km nếu đi qua lối đi tạm Bưng Môn.

Trong thời gian khai thác tạm, tuyến cao tốc chỉ cho phép xe dưới 9 chỗ lưu thông, tốc độ tối đa 80km/h, tối thiểu 60km/h. Việc thông xe tạm nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và giảm áp lực giao thông.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, phương án đóng nút giao đã được tính toán trước, song quyết định cuối cùng sẽ do Hội đồng nghiệm thu Nhà nước chốt vào sáng 18/5.

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu có tổng mức đầu tư khoảng 17.800 tỷ đồng, được kỳ vọng giảm tải cho Quốc lộ 51, rút ngắn thời gian di chuyển từ TPHCM đến Vũng Tàu còn khoảng 70 phút.