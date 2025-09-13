Cầu Pom La nằm trên tuyến giao thông quan trọng kết nối các khu vực kinh tế động lực dọc quốc lộ 279 và quốc lộ 12, do Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư; Công ty TNHH thương mại và xây dựng số 6 là đơn vị thi công.

Cầu Pom La dài hơn 135m, rộng 14,5m được khởi công vào tháng 12/2021 và hoàn thành từ đầu năm 2023. Theo thiết kế, khi đưa vào sử dụng, cầu sẽ rút ngắn đáng kể quãng đường đi lại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Cầu Pom La nhìn từ trên cao. Ảnh: Duy Linh

Tuy nhiên, hơn 2 năm qua, cầu Pom La vẫn chưa có đường dẫn để khai thác. Người dân hai bên bờ sông Nậm Rốm chỉ có thể ngắm nhìn cây cầu “đứng im” trước nắng mưa.

Chị Lường Thị C., trú bản Pa Lếch (xã Thanh Nưa) chia sẻ: “Ngày khởi công cầu, bà con rất vui vì nghĩ sẽ thuận tiện hơn cho việc đi lại, buôn bán. Nhưng cầu xong đã lâu mà hai bên chưa làm đường dẫn, đến nay chúng tôi vẫn chưa thể đi qua được”.

Còn ông N.T.Đ, người dân sống gần cầu Pom La, bày tỏ mong muốn sớm đưa vào sử dụng công trình để tránh lãng phí và phục vụ nhu cầu đi lại cho nhân dân.

Cầu Pom La đến nay dẫn vào lối cụt. Ảnh: Duy Linh

Trao đổi với PV, ông Chu Văn Bách, Chủ tịch UBND xã Thanh Nưa cho biết: “Khi cầu Pom La đi vào sử dụng, không chỉ giúp bà con đi lại thuận lợi hơn mà còn thúc đẩy giao thương, lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế hai bên bờ sông Nậm Rốm. Nhưng hiện tại, do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng nên dự án chưa thể hoàn thành".

Để tìm hiểu nguyên nhân cầu Pom La dù xây xong nhưng chưa thể đưa vào sử dụng, PV liên hệ đến ông Nguyễn Minh Tuân, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên để nắm bắt thêm thông tin.

Theo ông Tuân, dự án nêu trên có tổng vốn đầu tư gần 40 tỷ đồng, nguyên nhân chính khiến công trình hơn 2 năm nay chưa đưa vào sử dụng là do đường dẫn chưa hoàn thành. Cụ thể, trong quá trình triển khai xây dựng đường dẫn, công tác giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn và vướng mắc. Một số hộ dân chưa chấp thuận phương án bồi thường, có trường hợp đề nghị bồi thường thêm cả phần tài sản ngoài phạm vi thu hồi đất.

Cầu Pom La được thảm nhựa, lát vỉa hè, thành cầu kiên cố nhưng "đắp chiếu" suốt hơn 2 năm. Ảnh: Duy Linh

Điển hình, có gia đình bà Quàng Thị X., dù trước đây từng đồng ý với phương án tái định cư, nay lại đổi ý, không đến bốc thăm đất, đồng thời yêu cầu giữ lại một phần đất ở để tự xây dựng. Một trường hợp khác là ông Lù Văn Phúc, đề nghị được giao đất có thu tiền sử dụng nhưng không qua đấu giá.

Về giải pháp, ông Nguyễn Minh Tuân cho rằng: “Thực tế cho thấy, để giải quyết dứt điểm tình trạng này, các cấp, ngành liên quan cần tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Đồng thời, cần đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại để tạo sự đồng thuận nhân dân, sớm hoàn thiện đường dẫn, đưa cầu Pom La vào sử dụng”.

