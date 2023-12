{"article":{"id":"2226570","title":"Kỹ sư cầu đường nêu điểm 'lạ' dự án đường trăm tỷ vào Sở chỉ huy Điện Biên Phủ","description":"Nhìn con đường Tà Lèng - Mường Phăng (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) gần 170 tỷ đồng xuống cấp, kỹ sư cầu đường Nguyễn Văn Cần chỉ ra những điểm bất thường.","contentObject":"<p>Trước những hình ảnh xuống cấp trên tuyến đường Tà Lèng - Mường Phăng được đăng tải trên VietNamNet, kỹ sư cầu đường Nguyễn Văn Cần (làm việc tại TP Hà Nội) cho biết, bản thân ông thấy xót xa khi con đường có ý nghĩa đặc biệt mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp nặng nề. </p>

<p>Theo ông Cần, với hiện trạng hình ảnh tuyến đường, nhìn bằng cảm quan cũng có thể khẳng định tuyến đường thi công khá “cẩu thả”, vì thế các cơ quan chức năng cần vào cuộc kiểm tra, xác minh về trình tự triển khai dự án có đảm bảo đúng quy định của pháp luật hay không?</p>

<p>“Chỉ cần kiểm tra hồ sơ thầu, thiết kế thi công công trình, khoan kiểm tra độ dày vật liệu thi công là có thể tính toán được nhà thầu thi công có đảm bảo theo hồ sơ thiết kế như thế nào\", ông Cần thẳng thắn.</p>

<p>Với giải thích của chủ đầu tư khi nói đường xuống cấp là do địa chất yếu, kỹ sư Nguyễn Văn Cần cho rằng nguyên nhân này chưa thuyết phục, bởi vì khi khảo sát thiết kế là các đơn vị tư vấn, lập dự án đã phải khoan thăm dò, tính toán được phương án tối ưu nhất.</p>

<p>“Không thể để tình trạng tuyến đường được đầu tư gần 170 tỷ nhưng để xuất hiện nhiều vết lún nứt, nhiều đoạn mặt đường bị biến dạng, hệ thống thoát nước bong tróc, hư hỏng, không còn tác dụng\", ông Cần thông tin thêm.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-dien-bien-4-1-1385.jpg?width=768&s=GUngDKDWXDShNIQ0DyQBgw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-dien-bien-4-1-1385.jpg?width=1024&s=kFrhbXU0Sci4jhHs2wmlCg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-dien-bien-4-1-1385.jpg?width=0&s=vz_4XE3QqpRukGfV4geBjQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-dien-bien-4-1-1385.jpg?width=768&s=GUngDKDWXDShNIQ0DyQBgw\" alt=\"W-dien-bien-4-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-dien-bien-4-1-1385.jpg?width=260&s=QH-bGZLRuKP866fhvhLSAg\"></picture>

<figcaption><em>Một vị trí trên tuyến đường bị sạt. </em></figcaption>

</figure>

<p>Dự án đường Tà Lèng - Mường Phăng (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) với chiều dài hơn 17km, có tổng mức đầu tư gần 170 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và vốn đối ứng ngân sách của tỉnh Điện Biên. Việc triển khai làm đường nhằm khai thác thế mạnh đặc thù của khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ.</p>

<p>Tuy nhiên, sau một thời gian đưa vào sử dụng, đoạn đường trên đã xuống cấp và đến nay vẫn chưa thể bàn giao cho Sở GTVT tỉnh để triển khai các bước duy tu, bảo trì. </p>

<p>Ông Phạm Văn Sỹ - Phó giám đốc sở GTVT tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị đã nhiều lần ra văn bản, tổ chức cuộc họp và đưa ra thời hạn để chủ đầu tư là Sở Văn hoá - Thể thao và du lịch khắc phục những tồn tại trong quá trình triển khai dự án. </p>

<p>Theo ông Sỹ, tính đến thời điểm ngày 8/12/2023, Chủ đầu tư và đơn vị thi công chưa tiến hành khắc phục xong những tồn tại thuộc phạm vi bảo hành của dự án. Từ đó dẫn đến chưa thể bàn giao dự án cho Sở GTVT quản lý và vận hành.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-dien-bien-1-1-1386.jpg?width=768&s=EJaFiUXYQRpM5Y-DE46hTA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-dien-bien-1-1-1386.jpg?width=1024&s=ngqHTtYaDzOhS9TLKhBb4Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-dien-bien-1-1-1386.jpg?width=0&s=9kQf7yTPFWJ1nAc4OTj3Pw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-dien-bien-1-1-1386.jpg?width=768&s=EJaFiUXYQRpM5Y-DE46hTA\" alt=\"W-dien-bien-1-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-dien-bien-1-1-1386.jpg?width=260&s=gPtR_533PHL3dKH8OyR63g\"></picture>

<figcaption><em>Đường Tà Lèng - Mường Phăng dù chưa bàn giao nhưng nhiều vị trí lõm sâu, nứt toác.</em></figcaption>

</figure>

<p>Còn ông Nguyễn Anh Đạo, Giám đốc Ban quản lý di tích thuộc Sở Văn hoá - Thể thao và du lịch (Thành viên Ban thực hiện dự án) cho rằng: Tình trạng xuống cấp ở nhiều vị trí trên tuyến đường Tà Lèng - Mường Phăng có nguyên nhân do thời điểm thi công, khâu thiết kế con đường nằm trên vị trí khung trượt, địa chất yếu và không ổn định.</p>

<p>Tuy nhiên, theo tài liệu của VietNamNet thu thập được, quá trình thi công dự án, cơ quan chức năng đã chỉ ra nhiều tồn tại. Biên bản kiểm tra hiện trạng đường vào ngày 8/8/2022 đã chỉ ra 74 vị trí hư hỏng mặt đường, 39 vị trí hư hỏng lề đường và rãnh thoát nước, 17 vị trí hư hỏng công trình thoát nước và 10 vị trí hư hỏng hệ thống an toàn giao thông. </p>

<p>Đặc biệt, cơ quan chức năng xác định, tại nhiều vị trí, đơn vị thi công bề mặt đường thiếu điển hình, một số hồ sơ thiết kế có sai khác với thực địa tuy nhiên chủ đầu tư không điều chỉnh, xử lý kĩ thuật cho phù hợp.</p>

<p>Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn xác định: Chủ đầu tư không bổ sung hệ thống rãnh dọc tại các vị trí cần thiết dẫn đến đọng nước mặt đường, một số vị trí rãnh hộp bị mất, hư hỏng tấm đan; Nhiều vị trí hộ lan tôn sóng bị mất tấm sóng, tấm đầu cong; Hệ thống biển báo cảnh báo nguy hiểm đặt sai vị trí, một số vị trí trên tuyến mặt đường bắt đầu có dấu hiệu hư hỏng. </p>

