Cầu Trà Đình bắc qua sông Bà Rén, được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) phê duyệt đầu tư từ tháng 10/2016. Công trình dài hơn 140m, rộng 6m, nằm trên tuyến kết nối Quốc lộ 1A từ xã Xuân Phú sang xã Duy Nghĩa (nay thuộc TP Đà Nẵng).

Dự án từng là niềm mong mỏi của người dân khu vực Trà Đình, được kỳ vọng chấm dứt tình trạng cô lập vào mùa mưa, rút ngắn quãng đường đi lại, phục vụ chạy lũ, cứu hộ cứu nạn và vận chuyển hàng hóa.

Công trình có tổng mức đầu tư 51,5 tỷ đồng, khởi công tháng 9/2018, hoàn thành, nghiệm thu vào tháng 6/2020. Tuy nhiên, sau gần 6 năm, cây cầu vẫn chưa thể phát huy công năng do thiếu đường dẫn hai đầu.

Ghi nhận của PV VietNamNet chiều 23/3 cho thấy, phần cầu đã cơ bản hoàn thiện. Tuy nhiên, hạng mục đường dẫn dài khoảng 1.000m cùng hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước, cọc tiêu, biển báo vẫn chưa được triển khai...

Để phục vụ nhu cầu đi lại, địa phương làm lối bê tông tạm rộng hơn 1m dẫn lên cầu cao khoảng 6m. Tuyến dốc dựng đứng, mặt đường lổn nhổn đá sỏi, hai bên cắm biển cảnh báo “đường dốc nguy hiểm”, “đi chậm”, giới hạn tốc độ 5km/h.

Đường dẫn tạm là con dốc dựng đứng, khiến việc chạy xe máy lên cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Biển cảnh báo “đường dốc nguy hiểm”, “đi chậm” được đặt 2 bên đầu cầu.

Do cầu cao hơn mặt đường khoảng 6m nên việc lên xuống rất khó khăn, dễ trượt ngã. Nhiều người dân phải dắt xe từng bước để qua cầu. Thực tế đã xảy ra không ít vụ tai nạn do ngã xe khi leo dốc.

“Đoạn đường này nguy hiểm nhất là lúc mưa. Trượt chân là ngã ngay, đã có nhiều người bị gãy tay, gãy chân khi đi qua đây”, ông Hồ Hữu Đi (SN 1965), người dân sống gần cầu, chia sẻ.

Theo ông Đi, thôn Trà Đình 2 có hơn 70 hộ với khoảng 300 nhân khẩu, bị bao bọc bởi các nhánh sông. Trước đây, người dân phải đi đò hoặc qua cầu phao. Khi cầu được xây dựng, ai cũng kỳ vọng việc đi lại thuận tiện hơn, nhưng đến nay, dù cầu đã hoàn thành, việc đi lại vẫn còn nhiều khó khăn.

Chưa có điện chiếu sáng, người dân lắp hai bóng đèn năng lượng mặt trời ở hai đầu cầu để đi lại ban đêm.

Hì hục dắt xe lên dốc, bà Nguyễn Thị Tài (SN 1964, trú thôn Trà Đình 2, xã Xuân Phú) thở dốc: “Cầu cao quá, tôi không dám chạy xe máy. Ngày nào cũng phải dắt bộ mới lên được, mưa thì không dám đi. Nếu đi đường vòng phải xa thêm khoảng 20km. Tội nhất là học sinh, ngày nào cũng phải qua đây.”

Không ít người chạy xe máy đã bị té ngã khi đi đường dẫn tạm để lên cầu Trà Đình vì độ dốc quá cao.

Người dân phải dắt xe từng bước để qua cầu, đặc biệt khó khăn với người lớn tuổi.

Cùng chung nỗi lo, ông Trần Văn Minh (SN 1963, trú thôn 2, xã Duy Nghĩa) cho biết mỗi lần lên xuống cầu, ông phải bóp thắng, cà hai chân xuống đất để giữ thăng bằng.

“Mùa nắng còn đỡ, chứ mưa là trơn trượt, rất dễ ngã. Người lớn tuổi đi một đoạn lại phải dừng nghỉ vì đuối sức. Chúng tôi mong sớm làm đường dẫn để yên tâm qua lại, chứ như thế này thì quá nguy hiểm”, ông Minh chia sẻ.

Được đầu tư hàng chục tỷ đồng để "nối nhịp bờ vui" nhưng đến nay người dân vẫn phải mòn mỏi chờ đường dẫn.

Liên quan đến dự án, phản hồi ý kiến cử tri trên Cổng góp ý của thành phố, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết việc chưa thể triển khai đường dẫn là do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Quang Khánh - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Phú cho biết, trước đây công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Quế Sơn (cũ) làm chủ đầu tư. Sau khi sáp nhập tỉnh, cuối tháng 12/2025, UBND TP Đà Nẵng đã giao địa phương tiếp nhận. Hiện xã đang hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm triển khai thi công đường dẫn hai đầu cầu, đưa công trình vào phục vụ người dân.