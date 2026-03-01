Theo Cục Đường bộ, dịp Tết Nguyên đán năm 2026, đã có 17 trạm có công trình dịch vụ công thiết yếu phục vụ khai thác, góp phần đảm bảo an toàn và tiện lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Tuy nhiên, một số trạm do chưa hoàn thành toàn bộ đường ra, vào trạm và khu vực bãi đỗ xe nên còn có hiện tượng ùn tắc cục bộ. Nhiều trạm chưa hoàn thành cây xăng, trạm sạc nên chưa đáp ứng kịp thời việc cung cấp nhiên liệu.

Đồng thời, tiến độ thực hiện toàn bộ trạm nhìn chung còn chậm, có nguy cơ không đáp ứng yêu cầu của hợp đồng.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 chưa hoàn thành.

Do đó, Cục Đường bộ yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị, bổ sung mũi thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành toàn bộ trạm dừng nghỉ theo tiến độ hợp đồng.

Nếu vi phạm các nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng và pháp luật, các nhà đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm và Cục sẽ xem xét xử lý theo quy định.

Đối với các trạm dừng nghỉ đã đưa vào khai thác công trình dịch vụ công thiết yếu, Cục Đường bộ yêu cầu trong quá trình thi công các hạng mục còn lại, nhà đầu tư phải có biện pháp tổ chức thi công đồng bộ với công tác quản lý khai thác, vận hành…

17 trạm đã có công trình dịch vụ công (bãi đỗ xe, khu vực vệ sinh, không gian nghỉ ngơi, khu vực cung cấp thông tin cơ bản) gồm: (1) Mai Sơn - Quốc lộ 45, (2) Nghi Sơn - Diễn Châu, (3) Hàm Nghi - Vũng Áng, (4) Vũng Áng - Bùng, (5) Bùng - Vạn Ninh, (6) Cam Lộ - La Sơn, (7) Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Km15 bên phải tuyến), (8) Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Km77 bên trái tuyến), (9) Hoài Nhơn - Quy Nhơn, (10) Quy Nhơn - Chí Thạnh, (11) Vân Phong - Nha Trang, (12) Nha Trang - Cam Lâm, (13) Cam Lâm - Vĩnh Hảo, (14) Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km205), (15) Phan Thiết - Dầu Giây, (16) Cần Thơ - Hậu Giang, (17) Hậu Giang – Cà Mau (bên phải tuyến).