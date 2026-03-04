XEM VIDEO:

Chỉ cách quốc lộ 40B hơn 100m đường sông, làng Tắk Rối (thôn 3, xã Trà Tập, TP Đà Nẵng) gần như tách biệt do chưa có cầu qua sông Tranh. Dòng sông này trở thành ranh giới chia cắt gần 50 hộ dân với tuyến đường chính.

Mỗi khi xuống trung tâm xã, đưa con đi học hay vận chuyển nông sản, người dân buộc phải vượt sông bằng bè tự chế.

Người dân làng Tắk Rối vượt sông Tranh bằng bè mỗi ngày.

Em Hồ Quốc Thành (lớp 5, Trường Tiểu học Chu Văn An) đi bè đến lớp.

Chiếc bè được ghép từ thùng phuy nhựa và ván gỗ, cố định bằng dây thép. Hai bờ sông căng một sợi cáp, người đi dùng tay kéo bè vượt quãng nước dài hơn 150m. Diện tích mặt bè chỉ vài mét vuông nhưng có lúc vẫn chở nhiều người và cả xe máy.

Trẻ em, học sinh ngồi trên bè không có áo phao hay thiết bị bảo hộ; việc qua sông chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của người điều khiển và điều kiện dòng chảy.

Từ quốc lộ nhìn sang, những chiếc bè chòng chành giữa sông khiến người qua đường không khỏi thót tim, lo lắng.

Quãng sông hơn 150m trở thành “cửa ngõ” duy nhất để ra vào làng.

Người dân dùng tay kéo dây cáp để di chuyển chiếc bè trên mặt nước.

Làng Tắk Rối có hơn 200 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Ca Dong sinh sống ở bờ bên kia sông Tranh. Nhiều năm qua, con sông này là lối ra vào duy nhất của người dân trong làng.

Mùa nắng, khi mực nước thấp, bè tự chế còn có thể hoạt động. Đến mùa mưa, nước dâng cao, dòng chảy mạnh, việc qua lại gặp nhiều khó khăn, có thời điểm cả làng gần như bị chia cắt. Khi bè trôi sang bờ đối diện chưa kịp kéo lại, một số học sinh phải bám dây cáp để qua sông cho kịp giờ đến lớp.

Chiếc bè tự chế là phương tiện đưa nhiều học sinh qua sông đến lớp mỗi ngày.

Đây cũng là phương tiện duy nhất giúp người dân Tắk Rối đi làm và giao thương với bên ngoài.

Vừa bám dây cáp qua sông, em Hồ Chí Dĩnh (SN 2010), học sinh lớp 10 Trường THPT Nam Trà My, cho biết nhiều năm nay ngày nào em cũng phải vượt sông Tranh để đi học. Có hôm bè ở phía bờ đối diện, em phải bám dây cáp bơi qua để kịp giờ về nhà.

Dĩnh nói khi nước dâng cao, việc qua sông gặp nhiều khó khăn, nhưng đây là tuyến đường ngắn nhất; nếu đi vòng theo đường rừng, sẽ xa hơn nhiều.

Khi bè ở bờ bên kia, nhiều học sinh phải bám dây cáp bơi qua sông để kịp giờ đến trường.

Mỗi chuyến vượt sông là một lần đánh cược với dòng nước xiết.

Ngồi trên bè qua sông ra quốc lộ để đi làm, chị Hồ Thị Như (SN 1989) cho biết lo nhất là những ngày nước dâng cao. “Không đi thì không còn cách nào khác. Hai con tôi hằng ngày cũng phải qua sông như vậy”, chị nói.

Theo người dân, phương án đi bộ xuyên rừng mất hơn một giờ chỉ được tính đến khi bè không thể hoạt động. Trường hợp có người ốm nặng phải cáng bộ trong đêm. Hàng hóa, nông sản được gùi qua các đoạn dốc đá.

Với người dân Tắk Rối, việc vượt sông là lựa chọn bắt buộc để ra quốc lộ mưu sinh, đến trường hoặc tiếp cận dịch vụ thiết yếu.

Người dân mong cây cầu treo nối làng với quốc lộ 40B sớm hoàn thành để không còn phải “đánh cược” với dòng nước mỗi ngày.

Chờ cầu treo hoàn thành

Tháng 5/2024, UBND huyện Nam Trà My (cũ) phê duyệt dự án xây dựng cầu treo dài 150m nối làng Tắk Rối với quốc lộ 40B, tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ đồng. Công trình do Công ty Xây dựng Phúc Khang thi công, dự kiến hoàn thành cuối năm 2024. Tuy nhiên, đến nay dự án đã quá thời hạn và được gia hạn nhưng vẫn chưa hoàn thành.

Ông Đinh Văn Quyết (SN 1987), người dân địa phương, cho biết mỗi ngày người dân vẫn phải qua sông bằng bè tự chế, đặc biệt lo ngại khi mưa lớn, nước dâng nhanh. “Chúng tôi mong sớm có cầu để việc đi lại an toàn, thuận tiện hơn”, ông nói.

Địa điểm triển khai dự án xây dựng cầu treo nối làng Tắk Rối với quốc lộ 40B.

Hiện nhiều hạng mục của cây cầu treo vẫn chưa hoàn thiện.

Chiếc bè tự chế chòng chành giữa sông, tiềm ẩn nguy cơ lật bất cứ lúc nào, trong khi cây cầu treo gần đó vẫn chưa hoàn thành.

Trao đổi với VietNamNet, ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Trà Tập, cho biết dự án trước đây do Ban Quản lý dự án huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam cũ) làm chủ đầu tư. Cuối năm 2025, công trình được bàn giao về cấp xã để tiếp tục triển khai.

Theo ông Thực, tiến độ chậm do nhiều nguyên nhân. Vị trí xây cầu phải điều chỉnh vì điều kiện địa chất tại vị trí ban đầu không đảm bảo, đồng thời phát sinh vướng mắc trong đấu nối với quốc lộ 40B nên phải thay đổi thiết kế. Ảnh hưởng của mưa lũ cũng tác động đến quá trình thi công. Khi dự án đang triển khai, cấp huyện chấm dứt hoạt động và thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, dẫn đến gián đoạn nguồn kinh phí, công trình phải tạm dừng.

“Hiện xã đang đôn đốc nhà thầu khẩn trương hoàn thành cầu treo để sớm đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân”, ông Thực nói.

Từ quốc lộ 40B nhìn sang, làng Tắk Rối hiện ra với những mái nhà nhỏ nép mình giữa núi rừng.