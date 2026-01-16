Tỉnh Đồng Nai đã chính thức khởi công cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) – công trình giao thông liên vùng quan trọng, được kỳ vọng mở ra trục kết nối chiến lược giữa Đồng Nai và TP.HCM, hoàn thiện mạng lưới hạ tầng khu vực phía Đông TP.HCM trong bối cảnh nhiều dự án hạ tầng trọng điểm đang đồng loạt được triển khai.

Theo quy hoạch, dự án có tổng chiều dài khoảng 9,8 km, trong đó riêng cầu Long Hưng dài khoảng 3,5 km, mặt cắt ngang 36 m, vận tốc thiết kế 80 km/h. Tuyến đường bắt đầu từ phường Long Phước (TP.HCM), đi qua phường Tam Phước (Đồng Nai) và kết nối với cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. Tổng mức đầu tư toàn tuyến gần 11.500 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026–2028.

Khi hoàn thành, dự kiến cầu Long Hưng giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP.HCM và Đồng Nai xuống khoảng 10 phút, qua đó giảm tải cho các trục giao thông hiện hữu như Xa lộ Hà Nội và cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Theo các chuyên gia giao thông, việc bổ sung thêm một trục kết nối mới sẽ góp phần phân bổ lại lưu lượng phương tiện, tăng tính linh hoạt cho mạng lưới giao thông liên vùng.

Hạ tầng liên vùng hoàn thiện, mở thêm hành lang phát triển mới

Cầu Long Hưng được triển khai trong bối cảnh nhiều công trình hạ tầng quy mô lớn tại khu vực phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Trước đó, ngày 19/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành các hạng mục chính và dự kiến vận hành từ quý I/2026. Song song, các dự án như mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, hoàn thiện tuyến Biên Hòa – Vũng Tàu, Vành đai 3 TP.HCM và các trục kết nối như Hương Lộ 2 (giai đoạn 2) cũng đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện trong năm 2028.

Theo đánh giá của các chuyên gia, sự đồng bộ của các công trình này đang từng bước hình thành một hành lang phát triển mới, gắn kết khu vực đô thị TP.HCM với các khu công nghiệp, logistics và dịch vụ tại Đồng Nai. Trong cấu trúc không gian đó, các khu vực ven sông Đồng Nai được xem là có nhiều điều kiện để phát triển các khu đô thị quy mô lớn nhờ quỹ đất còn dồi dào và khả năng tiếp cận hạ tầng ngày càng cải thiện.

Những khu đô thị ven sông được hưởng lợi từ trục kết nối mới

Thực tế thị trường cho thấy, các dự án bất động sản thường chịu tác động rõ nét khi hạ tầng giao thông bước vào giai đoạn khởi công và chuẩn bị vận hành. Không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, hạ tầng mới còn góp phần thay đổi thói quen đi lại và lựa chọn nơi ở của người dân, đặc biệt trong bối cảnh áp lực dân số tại khu vực lõi TP.HCM ngày càng lớn.

Trong số các dự án nằm trên trục kết nối TP.HCM – Đồng Nai – sân bay Long Thành, Aqua City được nhắc đến như một khu đô thị có vị trí tiếp giáp trực tiếp với các tuyến hạ tầng trọng điểm. Khi cầu Long Hưng hoàn thành, khả năng tiếp cận từ TP.HCM đến khu vực này dự kiến chỉ còn khoảng 10 phút, thuận tiện hơn cho việc di chuyển hằng ngày hằng ngày.

Bên cạnh đó, dự án này còn nằm gần giao điểm của nhiều tuyến giao thông quan trọng như Vành đai 3 TP.HCM, Quốc lộ 51, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và Hương Lộ 2. Theo các chuyên gia đô thị, lợi thế kết nối đa hướng là một trong những yếu tố quan trọng giúp các khu đô thị ven đô tăng khả năng thu hút cư dân, nhất là trong bối cảnh xu hướng dịch chuyển ra ngoài khu vực trung tâm ngày càng rõ nét.

Ở góc độ thị trường, nhiều ý kiến cho rằng mặt bằng giá bất động sản thường điều chỉnh theo tiến độ hạ tầng, thay vì tăng mạnh trong ngắn hạn. Khi các công trình giao thông dần đi vào vận hành, giá trị của những dự án được quy hoạch bài bản, có khả năng đáp ứng nhu cầu ở thực thường sẽ giữ biên độ tăng giá bền vững trên cơ sở khả năng kết nối và chất lượng không gian sống.

Trong dài hạn, việc cầu Long Hưng khởi công cùng với loạt dự án hạ tầng trọng điểm khác được xem là yếu tố góp phần định hình lại không gian phát triển khu vực phía Đông TP.HCM. Sự thay đổi này không chỉ tác động đến giao thông, mà còn ảnh hưởng đến cấu trúc đô thị và phân bố dân cư dọc theo sông Đồng Nai trong những năm tới.

