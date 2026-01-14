Phà Cát Lái từ lâu là tuyến giao thông đường thủy huyết mạch, kết nối Đồng Nai với TPHCM, phục vụ hàng chục nghìn lượt người và phương tiện qua lại mỗi ngày.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, trước thời điểm dự kiến động thổ cầu Cát Lái (15/1), khu vực bến phà vẫn luôn trong tình trạng đông đúc, nhộn nhịp suốt cả ngày. Dòng xe máy, ô tô, xe tải nối đuôi nhau xếp hàng chờ qua phà, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.

Tại hai đầu bến phà, nhiều thời điểm phương tiện xếp hàng kéo dài hàng trăm mét. Nhân viên bến phà phải liên tục di chuyển ra xa để bán vé, hạn chế tình trạng ùn ứ trước lối xuống phà.

Nhiều người dân tỏ ra mệt mỏi khi phải chờ đợi khá lâu mới đến lượt qua phà. Vào giờ cao điểm, thời gian chờ có lúc kéo dài hơn một giờ.

Chị Minh Thư (ngụ Nhơn Trạch, Đồng Nai) cho biết, chị thường xuyên di chuyển bằng phà Cát Lái để đi làm tại TPHCM. Vào giờ cao điểm, thời gian chờ đợi kéo dài khiến công việc và sinh hoạt của chị bị ảnh hưởng.

“Có những ngày giờ cao điểm, tôi phải chờ cả tiếng mới qua được phà. Tôi mong sớm có cầu để việc đi lại đỡ vất vả hơn”, chị Thư chia sẻ.

Theo thống kê, lưu lượng người và phương tiện qua phà Cát Lái trung bình khoảng 50.000 lượt mỗi ngày; vào các dịp lễ, Tết cao điểm có thể lên tới 100.000 lượt/ngày. Trung bình, mỗi lượt qua phà, gồm thời gian chờ và di chuyển qua sông, mất khoảng 20 phút.

Việc động thổ cầu Cát Lái được coi là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn giao thông kéo dài nhiều năm tại cửa ngõ TPHCM, qua đó góp phần rút ngắn thời gian di chuyển và tạo động lực phát triển mới cho vùng Đông Nam Bộ khi dự án hoàn thành.

Theo quy hoạch, cầu Cát Lái có tổng chiều dài hơn 11,6km, trong đó cầu chính dài khoảng 3,7km, bắc qua sông Đồng Nai. Hệ thống đường dẫn phía TPHCM dài gần 1km, trong khi phía Đồng Nai kéo dài hơn 7,6km, kết nối với trục cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, với vận tốc thiết kế 80km/h, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Thời gian xây dựng dự kiến từ năm 2026 đến năm 2029.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 18.300 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay). Trong đó, chi phí xây dựng và thiết bị hơn 11.538 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 2.985 tỷ đồng…

Ảnh phối cảnh cầu Cát Lái.

Theo ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, dự án cầu Cát Lái là công trình được người dân mong mỏi từ lâu. Việc triển khai dự án không chỉ góp phần tăng cường kết nối giao thông giữa Đồng Nai và TPHCM mà còn có ý nghĩa quan trọng trong liên kết vùng và bảo đảm an sinh xã hội.