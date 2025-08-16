Hôm nay (16/8), UBND phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã có báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo từ các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai để khắc phục sự cố sập cầu dân sinh do mưa lớn. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đang tiến hành khảo sát, làm rõ nguyên nhân sự cố.

Cây cầu dân sinh bị đổ sập sau mưa lớn. Ảnh: T.T.

Trước đó, vào chiều 15/8, sau cơn mưa lớn hơn một giờ đồng hồ, một đoạn cầu trên đường số 40, thuộc khu phố Minh Thành 5, (phường Chơn Thành) bất ngờ bị sập, sụt lún chia cắt phần cầu và đường dẫn.

Thời điểm xảy ra sự cố trời mưa, không có người và phương tiện qua lại, do đó may mắn không có thương vong.

Theo quan sát, một phần cây cầu bị nước cuốn trôi, phần đường dẫn nối với phần cầu bị nứt toác lộ khe hở lớn, có nguy cơ đổ sập hoàn toàn cây cầu.

Chính quyền địa phương sau đó đã huy động lực lượng phong tỏa hiện trường, hướng dẫn phương tiện lưu thông theo tuyến đường khác để đảm bảo an toàn.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các khu vực lân cận thường xuyên xuất hiện mưa lớn, kéo dài.