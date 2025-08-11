Chiều 11/8, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị vừa nhận được báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn lao động tại công trường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh khiến 3 người thương vong. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TN

Theo báo cáo này, tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh đoạn qua thôn Bình Chính, xã Tuy An Bắc do Công ty Thăng Long làm nhà thầu chính. Công ty Thăng Long thuê Công ty Duy Phong do Ngô Hoàng Duy (1992, trú xã Tuy An Đông) làm nhà thầu phụ.

Khoảng 9h ngày 11/8, Công ty Duy Phong thuê 7 công nhân địa phương để làm công trình bậc nước tại vị trí thôn Bình Chính.

Trong lúc 7 công nhân đang thi công bậc nước bằng cách cho xe phun bê tông lên các tấm cốp pha dựng thủ công thì bất ngờ hệ thống cốp pha bị đổ sập vùi lấp 3 công nhân.

Hậu quả khiến anh Nguyễn Bá N. (SN 1980, trú xã Tuy An Đông) và anh Tôn Thành M. (SN 1970, trú xã Tuy An Bắc) tử vong tại chỗ.

Ngoài ra, có 1 công nhân tên D. (thôn Diêm Điền, Tuy An Đông) bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Theo ông Huỳnh Ngọc Hân, Chủ tịch UBND xã Tuy An Bắc, cả 3 nạn nhân đều là lao động thời vụ cho dự án này.

Sau vụ tai nạn, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: TN

Liên quan vụ tai nạn này, lãnh đạo Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, Bộ đang yêu cầu Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án 85) rà soát, xử lý theo quy định. Nguyên nhân ban đầu có thể đánh giá là do tai nạn lao động, không phải do yếu tố kỹ thuật công trình. Vị này cũng cho biết, sẽ thông tin cụ thể sau khi nhận được báo cáo đầy đủ từ các nhà thầu.

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh dài 61,7km (không bao gồm 5,1km hầm Cù Mông), đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) 19,6km và Đắk Lắk (Phú Yên cũ) hơn 42km. Điểm đầu tuyến giao quốc lộ 19 và kết nối với cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, điểm cuối nối với cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, xã Tuy An Bắc.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 14.800 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư, khởi công đầu năm 2023, dự kiến hoàn thành cuối năm nay.