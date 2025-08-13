Ngày 13/8, anh Trần Đô Anh (26 tuổi, ngụ xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau) cho biết rất bức xúc trước việc thông tin cá nhân của anh bị đưa lên mạng xã hội.

“Một số thông tin còn khẳng định tôi là tài xế xe tải gây sập cổng chào đường vào chợ Đầm Cùng, xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau”, anh Đô Anh nói.

Cổng chào cao hơn 3m, ngang 4m bị xe tải tông sập. Ảnh: T.H

Thanh niên này khẳng định thông tin trên hoàn toàn sai sự thật. Theo lời anh Đô Anh, thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang làm việc tại tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh).

Anh Đô Anh thông tin thêm, bằng lái ô tô của anh bị thất lạc nhưng do công việc không cần dùng đến nên không tìm lại. Những ngày vừa qua, gia đình, người thân của anh Đô Anh rất hoang mang vì anh bị “réo tên” trong vụ sập cổng chào.

Cơ quan chức năng xã Cái Nước cũng xác nhận, quá trình làm việc phát hiện tài xế xe tải trong vụ sập cổng chào khai man về nhân thân. Người lái xe tải hôm xảy ra vụ việc được xác định là N.K.Q.

Trước đó, khoảng 10h ngày 8/8, xe tải mang BKS 69C-085.xx lưu thông từ hướng dốc cầu Đầm Cùng rẽ phải vào đường dẫn vào chợ Đầm Cùng để nhận hàng. Khi qua cổng chào, phần thùng xe vướng vào thanh ngang nối giữa 2 trụ, khiến cổng bị kéo đổ.

Theo báo cáo của UBND xã Cái Nước, tài xế là anh T.Đ.A. (26 tuổi). Xác định đây là vụ việc không mong muốn, tài xế xe tải chịu toàn bộ chi phí dọn dẹp, sửa chữa cổng chào.