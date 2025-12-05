Dang dở ước mơ đá bóng chuyên nghiệp

Flavio (23 tuổi), sinh ra tại quần đảo Guadeloupe (Pháp), từng là một cầu thủ bóng đá đầy triển vọng. Năm 17 tuổi, khi đang chuẩn bị ký hợp đồng với một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp anh phát hiện bị nhiễm trùng huyết do mắc căn bệnh não mô cầu, cơ hội sống sót chỉ còn 1%.

Sau đó, dù được cứu sống, song anh bị cắt cụt một chân do bệnh tiến triển nhanh, các mạch máu bị hoại tử. Nhìn con từ lành lặn, tương lai đang rộng mở trở thành người khuyết tật, Catherine Nordey - mẹ Flavio không tin chuyện này và không khỏi hối hận vì không biết đến căn bệnh, nên không tiêm ngừa vắc xin cho con.

Flavio mất cơ hội trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp vì phải đoạn chi do nhiễm não mô cầu. Ảnh: Võ Thoại

Không chỉ Flavio, còn nhiều người khác phải chịu gánh nặng do não mô cầu gây ra. Ước tính mỗi năm toàn cầu có khoảng 1,2 triệu trường hợp nhiễm não mô cầu và khoảng 135.000 người tử vong.

Tại Việt Nam, tính từ tháng 12/2024 đến nay cả nước ghi nhận 95 ca mắc não mô cầu. Gần đây nhất là bé gái 11 tuổi, ở xã Dương Hòa, Hà Nội mắc bệnh khi chưa tiêm vắc xin. Trước đó, thiếu niên 14 tuổi, ở Đắk Lắk được chẩn đoán mắc não mô cầu gây sốc nhiễm trùng huyết tối cấp, hoại tử chi.

Thiếu niên 14 tuổi, ở Đắk Lắk bị sốc nhiễm trùng huyết não mô cầu tối cấp vào tháng 9/2025. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai

Vi khuẩn não mô cầu dễ lây lan, thanh thiếu niên mắc cao nhất

BSCKI Nguyễn Lê Nga, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết vi khuẩn não mô cầu gây ra nhiều thể bệnh như viêm màng não, nhiễm trùng huyết, viêm khớp, viêm màng ngoài tim… Trong đó, hai thể bệnh thường gặp và nguy hiểm nhất là viêm màng não và nhiễm trùng huyết.

Nếu không được điều trị kịp thời, tỷ lệ tử vong của người bệnh lên đến 50%. 10-20% số người sống sót gặp phải các di chứng nặng nề như cắt cụt chi, sẹo da, điếc, liệt, chậm phát triển trí tuệ…

Vi khuẩn não mô cầu có trong dịch tiết mũi họng của người bệnh hoặc người mang vi khuẩn không biểu hiện triệu chứng, lây truyền cho người lành qua các giọt bắn khi ho, hắt hơi, nói chuyện. Vi khuẩn cũng có thể bám vào các vật dụng như ly uống nước, chén, bát, ống hút…, lây truyền khi sử dụng chung.

Thói quen ăn uống, vui chơi ở nơi đông người của thanh thiếu niên tăng nguy cơ mắc não mô cầu. Ảnh: Shutterstock

Theo Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ, trong các nhóm tuổi mắc não mô cầu, người trẻ từ 16 đến 23 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất. Tại Việt Nam, thanh thiếu niên và người trưởng thành chiếm 60% số ca não mô cầu được báo cáo. Nguyên nhân là thanh thiếu niên thường giao lưu, tiếp xúc với nhiều người, sinh hoạt ở nơi công cộng như trường học, ký túc xá, câu lạc bộ, lễ hội, quán xá…, dẫn đến dễ nhiễm mầm bệnh, đồng thời tăng nguy cơ mắc bệnh. Nhóm tuổi này cũng thường xuyên thức khuya, hút thuốc lá, uống rượu bia… gây suy giảm miễn dịch nên dễ bị bệnh tấn công.

Nằm trong nỗ lực đẩy lùi bệnh do não mô cầu, từ năm 2023, hãng dược phẩm Sanofi cùng Quỹ Nghiên cứu về bệnh viêm màng não (MRF), Liên đoàn các tổ chức phòng chống bệnh viêm màng não (CoMO) và các vận động viên khuyết tật vì mắc bệnh do não mô cầu Ellie Challis (Anh), Théo Curin (Pháp) và Davide Morana (Ý) đã triển khai Dự án “Lá cờ đẩy lùi viêm màng não”, biểu tượng đầu tiên trên thế giới kêu gọi nâng cao nhận thức, chung tay hành động vì mục tiêu đẩy lùi căn bệnh này.

Vận động viên Ellie Challis (Anh), Théo Curin (Pháp) và Davide Morana (Ý) cùng nâng lá cờ đẩy lùi bệnh viêm màng não năm 2023. Ảnh: Sanofi

Tiêm vắc xin là cách phòng bệnh hiệu quả

Theo BS. Nga, có 5 nhóm huyết thanh não mô cầu gây bệnh thường gặp và có lưu hành tại Việt Nam là A, B, C, Y, W-135, trong đó nhóm W và C ghi nhận có tỷ lệ tử vong cao nhất. Thanh thiếu niên cần tiêm đầy đủ các loại vắc xin để được bảo vệ rộng trước 5 nhóm huyết thanh não mô cầu gây bệnh A, B, C, Y, W-135. Nếu chỉ tiêm vắc xin phòng một hoặc vài nhóm huyết thanh, cơ thể vẫn có thể mắc bệnh do các nhóm còn lại chưa được bảo vệ.

Hiện vắc xin phòng 4 nhóm ACYW đã được đưa vào lịch tiêm chủng bắt buộc hoặc khuyến cáo cho học sinh, sinh viên tại nhiều quốc gia như Anh, Mỹ, Pháp Canada… Theo nghiên cứu, từ khi đưa vào sử dụng tại Mỹ, vắc xin nhóm ACYW đã giúp giảm đến 90% số ca mắc bệnh ở nhóm thanh thiếu niên do các nhóm huyết thanh chính C, Y, W gây ra.

Thanh thiếu niên tiêm vắc xin phòng bệnh não mô cầu tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Diệu Thuần

Bên cạnh vắc xin, thanh thiếu niên cũng cần phòng bệnh não mô cầu bằng ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc, tránh thức khuya, sử dụng chất kích thích và mang khẩu trang khi đến nơi đông người.

Hoàng Minh