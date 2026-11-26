Trung vệ trẻ Ayden Heaven sẵn sàng rời MU theo dạng cho mượn ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, để được ra sân chơi bóng thường xuyên.

Trong trận ra mắt trên cương vị HLV trưởng tại Anfield, Mauricio Pochettino lựa chọn Matthijs de Ligt và Leny Yoro đá cặp trung vệ. Tuy nhiên, Yoro chỉ trụ lại trên sân được 8 phút trước khi nhận thẻ đỏ.

Harry Maguire được tung vào sân để củng cố hàng phòng ngự trong thế thiếu người, trong khi Heaven không được sử dụng.

Ayden Heaven không được ra sân thường xuyên mùa này - Ảnh: Alamy

Đến chuyến làm khách Sporting Lisbon tại Champions League, Heaven cũng chỉ ngồi dự bị, nhìn các đàn anh Maguire, Lisandro Martinez hay Leny Yoro thi đấu.

Trung vệ 20 tuổi gia nhập MU từ Arsenal hồi tháng 2/2025 và hiện đã trải qua 3 đời HLV tại sân Old Trafford.

Fulham và Barcelona là hai đội bóng đang dành sự quan tâm tới Ayden Heaven. Cầu thủ người Anh từng được ra sân thường xuyên dưới thời Ruben Amorim.

Tuy nhiên, anh đánh mất vị trí chính thức khi Michael Carrick lên nắm quyền và phải chấp nhận vai trò dự bị kể từ đó.

Lần gần nhất Heaven đá chính tại Premier League là trong thất bại 0-3 trước Bournemouth vào cuối tháng 10, khi anh bị thay ra ở phút 65.

Heaven chưa thi đấu trọn vẹn 90 phút cho MU kể từ trận thua Brighton 2-3 tại Old Trafford hồi giữa tháng 9.

Cầu thủ 20 tuổi ưu tiên ra đi theo dạng cho mượn, song cũng sẵn sàng cân nhắc những lời đề nghị chuyển nhượng dài hạn phù hợp.

HLV Pochettino dự kiến sẽ tăng cường hàng phòng ngự trong tháng 1 và có thể ưu tiên những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhằm giúp MU tránh viễn cảnh xuống hạng đầy nghiệt ngã.