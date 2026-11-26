Đại diện MU chuẩn bị đàm phán chuyển nhượng Victor Osimhen trong tháng Giêng, để giúp Mauricio Pochettino có “số 9” đẳng cấp xây dựng đội hình.

Chỉ giành 8 điểm sau 11 vòng đấu, vị trí thứ 19 Premier League và hàng công thiếu người kết thúc. Đó là tình thế Mauricio Pochettino khi tiếp quản MU.

Pochettino có Bruno Fernandes để tìm đường chuyền xuyên tuyến, Bryan Mbeumo để tăng tốc bên cánh và Matheus Cunha để đưa bóng vào giữa các tuyến.

Tuy nhiên, đến khi bóng vào vòng cấm, MU thiếu người có thể biến công sức của những người phía sau thành bàn thắng.

MU sẵn sàng chiêu mộ Osimhen vì Pochettino. Ảnh: GSK

Benjamin Sesko ghi 2 bàn trong 6 trận chính thức mùa này, và dành phần lớn thời gian cho đội ngũ y tế vì chấn thương xương chày. Joshua Zirkzee cũng có 2 bàn, sau 12 trận và thích hợp hơn với vai trò dự bị.

Với một đội đang phải chắt chiu từng điểm, Pochettino khó đặt cược phần còn lại của mùa giải vào thời điểm Sesko trở lại hay khả năng Zirkzee “bật hack”.

Chiến lược gia người Argentina cần một trung phong có thể đá chính ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa.

Victor Osimhen phù hợp với yêu cầu đó. Tiền đạo người Nigeria có tốc độ để lao vào khoảng trống sau lưng hàng thủ, sức bật để tranh bóng bổng và thói quen cắt mặt hậu vệ ở cột gần.

Osimhen cũng có thể dẫn đầu những đợt pressing theo yêu cầu của Poche, buộc đối phương xử lý vội ngay từ đường chuyền đầu tiên.

Sự hiện diện của Osimhen sẽ thay đổi cách MU tấn công. Những đường bóng từ Bruno Fernandes - đứng thứ 3 Ngoại hạng Anh về số đường chuyền tạo cơ hội (28; chỉ sau Florian Wirtz - 33; và Pascal Gross - 31).

Đưa Osimhen về Old Trafford là thương vụ khó. Mặc dù vậy, MU tin tưởng có thể thuyết phục Vua phá lưới U17 World Cup 2015 (10 bàn; bao gồm pha mở tỷ số trong trận chung kết mà U17 Nigeria thắng U17 Mali 2-0) rời Galatasaray.

Chân sút 27 tuổi hiện nhận mức lương 360.000 euro mỗi tuần, tương đương 301.000 bảng, chỉ nhỉnh hơn một sút so với thu nhập của Marcus Rashford tại Old Trafford (300.000 bảng/tuần).

Điều quan trọng là Osimhen luôn muốn được thể hiện mình tại Premier League. MU dự kiến sẽ đặt vấn đề chuyển nhượng với mức giá 70 triệu bảng.