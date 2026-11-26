Pochettino thêm mối lo ở MU, lần này là những sai lầm của Senne Lammens và tranh cãi trọng tài ở trận hòa Sporting 2-2, lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Cúp C1.

MU tiếp tục gây thất vọng

Một đêm đáng quên. MU lại khiến người hâm mộ thất vọng, cứ như những đứa trẻ hư mỗi lần xỏ giày ra sân là lại gây chuyện. Đội khách chơi bế tắc trong hiệp 1, không có nổi một cú sút trúng đích, còn Senne Lammens trải qua cơn ác mộng trước Sporting Lisbon trong lượt trận thứ 5 Champions League 2026/27.

Anh cản được một quả phạt đền, nhưng ngay lập tức chính mình phạm lỗi dẫn đến quả thứ hai để đội chủ nhà ghi bàn.

MU luôn tự tạo vấn đề cho mình, lần này là Lammens. Ảnh: A.B

Cuối trận, thủ thành người Bỉ mắc thêm một sai lầm khác trong tình huống đơn giản, trở thành pha “kiến tạo” để đối phương ấn định tỷ số hòa 2-2.

Cú đúp của đội trưởng Bruno Fernandes, người đã cố vực dậy tinh thần MU, rốt cuộc chỉ mang về 1 điểm.

Trong hiệp đầu tiên, MU chỉ có 2 cú sút về phía khung thành Sporting và đều không chính xác. Những sai sót phòng ngự khiến họ trả giá đắt suốt mấy tuần qua lại tái diễn.

Sau gần 30 phút bóng lăn, Lisandro Martinez - người được Mauricio Pochettino xếp đá hậu vệ trái - để Geny Catamo thoát khỏi tầm đeo bám của mình rồi vội lao sang truy cản.

Cầu thủ chủ nhà ngã xuống và trọng tài Marciniak chỉ tay vào chấm phạt đền. Luis Suarez quá nhẹ, gần như chuyền bóng thẳng vào tay Lammens. Liệu đó có phải bước ngoặt trong mùa giải tệ hại của MU? Câu trả lời đến chỉ hơn 1 phút sau đó.

Rồi chính thủ môn người Bỉ mắc sai lầm. Anh lao ra chặn Maxi Araujo đang băng xuống và đốn ngã cầu thủ này. Pha lao ra ấy thật khó hiểu. Quả phạt đền thì quá rõ ràng.

Sau 2 trận với Pochettino, MU nhận 2 thẻ đỏ, 6 bàn thua. Ảnh: A.B

Lammens may mắn thoát thẻ đỏ từ ông Marciniak - người điều hành trận đấu có thể mô tả là “thảm họa”, còn Suarez lần này đưa được bóng vào lưới giúp Sporting vượt lên.

Trước giờ nghỉ, Amad Diallo tưởng chừng đã gỡ hòa. Nhận bóng từ Tielemans, anh thoát khỏi Quaresma rồi đối mặt Kaique, sút trúng xà ngang trước khi đánh đầu bồi vào lưới.

Dù cầu thủ người Bờ Biển Ngà không việt vị và Tielemans cũng không phạm lỗi khi đoạt lại bóng và kiến tạo, ông Marciniak và tổ VAR vẫn thống nhất hủy bàn thắng.

Vấn đề Lammens

MU nổi giận và đội trưởng của họ lên tiếng ngay sau giờ nghỉ. Lisandro Martinez đột phá vào vòng cấm như một tiền đạo, Quaresma đốn ngã, và Bruno Fernandes thực hiện thành công quả phạt đền thứ ba của trận đấu.

Bruno ghi cú đúp nhưng không đủ. Ảnh: A.B

Từng chơi 3 năm cho Sporting, Bruno Fernandes có vẻ thoải mái như ở nhà và nhiều lúc điều khiển trận đấu theo ý mình. Chỉ 2 phút sau bàn gỡ, anh đưa MU vượt lên bằng cú sút từ ngoài vòng cấm, với chút “trợ giúp” từ người chăm sóc mặt sân của đội bóng Lisbon.

Cú sút tưởng chừng dễ xử lý với Kaique lại nảy lên bất thường vì gặp phải một vết lõm, khiến thủ môn người Brazil lỡ đà và bóng chui vào lưới. 2-1 cho MU.

Bruno Fernandes suýt hoàn tất cú hat-trick khi hiệp 2 còn chưa trôi qua 10 phút, với một quả đá phạt trực tiếp đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

MU tưởng đã nắm trận đấu trong tay thì Lammens lại mắc lỗi. Anh định bắt gọn quả tạt từ biên, nhưng để bóng rơi ngay trước mặt Suarez, và tiền đạo Colombia tung người thực hiện cú nhào lộn gỡ hòa 2-2.

Được xem là người kế thừa Thibaut Courtois ở tuyển Bỉ, một trong những thủ môn triển vọng nhất, nhưng Lammens đang có tỷ lệ sai lầm rất cao.

Đầu tháng này, Lammens mắc 2 sai lầm nghiêm trọng dẫn đến bàn thua trong trận hòa Aston Villa 4-4. Hồi tháng 9, pha phối hợp thiếu ăn ý giữa anh và Lisandro giúp Fulham ghi bàn trong trận hòa với MU.

Trọng tài Marciniak là một phần nguyên nhân MU mất điểm. Ảnh: A.B

Trên sân Jose Alvalade, đội khách vẫn còn một phen hụt hẫng. Phút 82, các cầu thủ MU và Pochettino ăn mừng khi Kaique lặp lại sai lầm của Lammens, cố bắt quả phạt góc của Bruno nhưng đưa bóng vào lưới nhà.

Trọng tài ban đầu công nhận bàn thắng. Cú giáng cuối cùng đến khi tổ VAR gọi ông ra xem lại tình huống. Dorgu đã làm Kaique mất thăng bằng và bàn thắng bị hủy.

Hy vọng chiến thắng của MU gần như đã tắt. Cuối trận, Tielemans còn nhận hai thẻ vàng và bị truất quyền thi đấu. Đây là thẻ đỏ thứ 5 của “Quỷ đỏ” trong 6 tuần (dù CLB khiếu nại thành công cho Yoro trong trận thua Liverpool 0-4).

Sau nỗi ê chề ở Anfield, chiến thắng lại tuột khỏi tay MU. Pochettino sẽ phải xây dựng từ những gì đội bóng thể hiện ở trận này, trong khi các cầu thủ của ông vẫn chơi rời rạc.