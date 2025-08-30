Hàng chục năm qua, mỗi mùa mưa lũ về, cầu tràn Đăk Ak (xã Đăk Long, Quảng Ngãi) lại bị ngập, chia cắt hoàn toàn 275 hộ dân ở thôn Long Yên và thôn Đăk Ôn với bên ngoài.

Công trình này được một doanh nghiệp xây dựng năm 2001 để phục vụ vận chuyển phân bón, nông sản. Sau hơn 20 năm sử dụng, cầu đã xuống cấp, hư hỏng. Do nằm ở vị trí thấp, chỉ cần vài ngày mưa lớn là ngập.

Đây là tuyến đường độc đạo nối Long Yên, Đăk Ôn với trung tâm xã, nên mỗi khi lũ về, người dân rơi vào cảnh “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Cầu tràn Đăk Ak được xây dựng năm 2001. Ảnh: CTV

Ông Phạm Văn Chiêm - Trưởng thôn Long Yên - cho biết, 2 tháng vừa qua, cầu đã ngập hơn 10 lần. Có đợt nước rút sau vài giờ nhưng cũng có khi kéo dài 3, 4 ngày, người dân mới có thể lưu thông.

Năm 2018, cầu chìm trong nước lũ suốt 10 ngày, cả làng cạn kiệt lương thực, nhiều hộ phải vay mượn gạo để cầm cự.

Theo ông Chiêm, do cầu tràn không có lan can nên từng xảy ra nhiều vụ người dân bị cuốn trôi cùng xe máy khi cố vượt cầu lúc ngập. May mắn là các nạn nhân đều biết bơi và được cứu kịp thời.

Nỗi lo lớn nhất của bà con là những khi đau ốm hoặc sản phụ trở dạ giữa ngày mưa lũ.

Ông A Bình - Trưởng thôn Đăk Ôn - chia sẻ: “Nếu chẳng may sinh nở hay cấp cứu đúng ngày mưa, nước ngập, người dân chỉ có hai cách: Khăn gói ra trung tâm xã ở nhờ trước, hoặc chấp nhận đi vòng, xuyên rừng cao su để sang cầu treo.

Hành trình này mất nửa ngày, trong khi với người bị bệnh nặng hay sản phụ chuyển dạ, chậm một giờ cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng”.

Do cầu nằm ở vị trí thấp, nên mưa dồn dập vài ngày là bị ngập. Ảnh: CTV

Không chỉ ảnh hưởng đến sinh mạng, sản xuất của người dân cũng bị thiệt hại nặng. Thôn Đăk Ôn có hơn 90ha mì, lũ về bất ngờ, mì không kịp vận chuyển ra ngoài sẽ hư hỏng, rớt giá.

Người dân thôn Đăk Ak ở bên kia cầu cũng chịu ảnh hưởng lớn, bởi hàng trăm học sinh và nông dân mỗi ngày đều phải qua cầu sang Đăk Ôn để học tập, canh tác.

Ông A Dêu - Trưởng thôn Đăk Ak - cho hay, toàn thôn có 93 hộ canh tác hơn 30ha mì và cà phê tại Đăk Ôn. Hơn 400 học sinh tiểu học phải qua cầu đến trường mỗi ngày.

Khi lũ về, không chỉ học sinh Đăk Ak bị gián đoạn học tập, mà hơn 100 em học sinh THCS, THPT của hai thôn Đăk Ôn và Long Yên cũng không thể qua cầu để ra ngoài.

Theo ông A Dêu, cán bộ và nhân dân địa phương đều mong có một cây cầu kiên cố, cao ráo, không bị ngập lũ, để bà con yên tâm sản xuất, vận chuyển hàng hóa, học sinh không phải nghỉ học, cấp cứu và sinh nở không còn là nỗi lo thường trực.

Đây là tuyến đường độc đạo nối thôn Long Yên và thôn Đăk Ôn với trung tâm xã Đăk Long. Ảnh: CTV

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Diệu - Chủ tịch UBND xã Đăk Long - cho biết: “Địa phương đã có tờ trình đề nghị đưa cầu Đăk Ak vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2026-2030.

Về lâu dài, xã rất mong được các cấp có thẩm quyền xem xét, đầu tư xây dựng một cây cầu bê tông qua suối Đăk Long, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, lao động sản xuất và giúp học sinh đến trường an toàn”.