Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn liên tục xảy ra mưa lớn, gây lũ lụt và sạt lở tại nhiều địa phương. Nước lũ đổ về ồ ạt ở các huyện miền núi, khiến nhiều khu dân cư bị chia cắt và nhiều tuyến đường bị hư hỏng nghiêm trọng do sạt lở đất.

Nước lũ tràn qua đường tại xã Hữu Liên. Ảnh: D.Q

Ngày 27/8, trao đổi với phóng viên VietNamNet, ông Khổng Hồng Minh – Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Liên (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, trên địa bàn xã hiện có nhiều khu vực bị thiệt hại do mưa lũ.

Từ ngày 25 đến nay, 15 hộ dân tại thôn Tân Lai bị ngập nhà, buộc phải di dời tài sản và tìm nơi ở tạm. Tại thôn Làng Que, nước lũ đang tràn qua cầu Là Đảng, đoạn ngập có chiều dài khoảng 50m, mực nước dâng cao khoảng 30cm.

Nhiều khu vực dân cư bị ngâp sâu. Ảnh: D.Q

Tại thôn Tân Lai (tỉnh lộ 243), một đoạn đường dài khoảng 600m bị ngập úng, nơi sâu nhất lên tới 2m và mực nước vẫn đang có dấu hiệu tiếp tục dâng cao.

Tại thôn Ba Lẹng, đoạn đường Cầu Bản (cùng thuộc tỉnh lộ 243) cũng bị ngập khoảng 50m, với độ sâu khoảng 1m. Đáng chú ý, tuyến đường dẫn vào khu sinh thái Đồng Lâm đã bị lũ cuốn trôi, gây đứt gãy khoảng 20m, khiến phương tiện không thể lưu thông.

Ngoài ra, trên địa bàn xã còn ghi nhận 3 điểm sạt lở với tổng chiều dài khoảng 60m, bề rộng trung bình 3m.

Các đoạn đường bị chia cắt được đặt biển cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: D.Q

"Hiện nay, nước chảy tràn từ Đồng Lâm về, chia cắt nhiều khu vực của 6/16 thôn trên địa bàn xã", ông Minh cho biết.

Theo báo cáo của UBND xã Hữu Liên, diện tích đất trồng lúa bị ngập nước ước khoảng 120 ha. Số cây lâm nghiệp bị dãy đổ ước khoảng 6ha.

Nước ngập tại khu sinh thái Đồng Lâm. Ảnh: D.Q

Chính quyền xã đã triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp, bao gồm phát phao cứu sinh, áo phao và bố trí lực lượng trực tại các điểm ngập úng, nguy hiểm. Đồng thời, đã cắm biển cảnh báo, căng dây để ngăn người dân tiếp cận khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Các cơ sở lưu trú trên địa bàn được khuyến cáo không đón tiếp khách du lịch trong thời gian xảy ra mưa lũ và khi vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ như sạt lở đất, ngập úng.

Đối với các hộ gia đình nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc ngập sâu, lực lượng chức năng đã hỗ trợ di chuyển tài sản đến nơi an toàn, đồng thời khẩn trương sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Người dân tại đây di chuyển bằng xuồng. Ảnh: D.Q

Nhiều khu vực tại xã Hữu Liên bị nước lũ chia cắt. Ảnh: D.Q

