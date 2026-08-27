Ngày 26/8, ông Nguyễn Minh Hoài - Chủ tịch UBND xã Vân Hòa xác nhận, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam chuẩn bị tổ chức lễ công bố quyết định và trao bằng công nhận Cây di sản Việt Nam cho 1 cây cộng (cây sui) và 3 cây đỏ (dâu da đất) trên địa bàn vào ngày 30/8.

Cây cộng hơn 300 tuổi ở cao nguyên Vân Hòa. Ảnh: MM

Theo đó, cây cộng có tuổi đời hơn 300 năm, chu vi gốc 11m, đường kính thân khoảng 1,2m. Hiện nay, cây vẫn phát triển bình thường và luôn được người dân gìn giữ, bảo vệ, chăm sóc.

Không chỉ có cây cộng, xã Vân Hòa còn sở hữu quần thể khoảng 650 cây đỏ có tuổi đời từ 50-100 năm. Trong đó, 3 cây đỏ có giá trị đặc biệt được lựa chọn và công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Cụ thể là cây đỏ khoảng 100 năm tuổi tại vườn đỏ Bốn Phượng, cây hơn 200 năm tuổi tại vườn đỏ Bốn Cư và cây khoảng 210 năm tuổi tại vườn đỏ Bà Mười.

Ông Nguyễn Văn Cư (chủ vườn đỏ Bốn Cư) chia sẻ, bản thân ông rất vui khi cây đỏ hơn 200 năm tuổi của gia đình bất ngờ được công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Về nguồn gốc cây đỏ, ông Cư cho biết, từ hàng trăm năm trước, lúc cha ông khai hoang đất để trồng trọt đã giữ lại những cây đỏ này để lấy bóng mát, hái quả và sử dụng như một sản vật của vùng rừng núi Vân Hòa.

Ông Nguyễn Văn Cư sở hữu cây đỏ khủng 200 năm tuổi. Ảnh: MM

Theo ông Nguyễn Minh Hoài, 4 cây cổ thụ ở địa phương được công nhận là Cây di sản Việt Nam là sự kiện mở ra cơ hội phát triển du lịch. Sau khi nhận bằng Cây di sản, địa phương sẽ lên phương án làm du lịch để quảng bá về vùng đất, con người, văn hóa, ẩm thực và các sản vật đặc trưng của Vân Hòa...

Được biết, những năm gần đây, xã Vân Hòa thu hút nhiều du khách đến trải nghiệm, tham quan và chụp ảnh với những cây chi chít quả, đặc biệt là vào mùa quả đỏ chín.

Hình ảnh cây cộng và cây đỏ tại xã Vân Hòa đang nhận được sự chú ý của du khách và người dùng mạng:

Cây đỏ chi chít quả. Ảnh: NMH

Cây đỏ có tuổi đời hơn 100 năm ở thôn Vân Hòa. Ảnh: NMH

Bà Mười bên cây đỏ khoảng 210 năm tuổi của gia đình. Ảnh: MM

Du khách chụp ảnh với cây Đỏ. Ảnh: MM

Xã Vân Hòa có khoảng 650 cây đỏ từ 50 năm tuổi trở lên. Ảnh: MM

Nữ du khách chụp hình cây đỏ làm kỷ niệm. Ảnh: MM