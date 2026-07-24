Cánh cửa gỗ ở thân cây thủy tùng Crowhurst vẫn còn nguyên cho đến ngày nay. Ảnh: Lee Cooper Photography

Làng Crowhurst, thuộc hạt Surrey (Anh), lưu giữ nhiều dấu tích lịch sử, trong đó nổi bật là cây thủy tùng cổ trong khuôn viên nhà thờ St. George.

Cây thủy tùng thân rỗng này được cho là khoảng 4.000 năm tuổi và là một trong những cây cổ thụ nổi tiếng của nước Anh.

Theo các ghi chép, cây được cho là từng hứng chịu một phát đạn trong thời Nội chiến Anh. Năm 1820, khi người dân khoét rộng phần thân rỗng để tạo thành một căn phòng dùng làm nơi họp của giáo xứ, họ phát hiện viên đạn đại bác mắc bên trong thân cây.

Viên đạn được cho là từ một phát bắn chệch hướng nhằm vào một trang trại ở phía đối diện, nơi có thể từng là mục tiêu của lực lượng do Oliver Cromwell chỉ huy, theo Crowhurst.

Sau khi được cải tạo, căn phòng bên trong thân cây được đặt bàn, ghế và lắp cửa gỗ. Đến năm 1845, phần mái của căn phòng bị sập trong một cơn bão lớn, nhưng cây vẫn tiếp tục sinh trưởng. Năm 1890, chiếc bàn không còn, song các băng ghế vẫn được giữ lại.

Cây còn nổi bật với lớp vỏ màu hồng có những đường vân uốn lượn. Một số người cho rằng các đường vân này tạo thành hình khuôn mặt của một ông lão.

Cây thủy tùng Crowhurst từng xuất hiện trong loạt phim tài liệu Meetings with Remarkable Trees của BBC và trong cuốn sách cùng tên do Thomas Pakenham xuất bản năm 1996.

Đến nay, cây vẫn đứng trong khuôn viên nhà thờ St. George. Cánh cửa gỗ trên thân cây vẫn còn nguyên, gợi nhớ về quá khứ đặc biệt của cây.