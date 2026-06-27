Sau 12 ngày rong ruổi, vợ chồng chị Ninh và 2 con gái đã tới làng chài Ninh Vân (Khánh Hòa) - nơi vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc. Gia đình Hà Nội cắm trại dưới một cây bàng cổ thụ to lớn, sát bờ biển xanh trong.

Buổi sáng, cả nhà đón bình minh ngay bên bờ biển. Khi nước rút, những rạn san hô hiện ra rõ mồn một dưới làn nước trong. Hai bạn nhỏ thích thú bắt cá, bắt ốc, tìm tôm tích gần bờ.

Nơi gia đình dừng chân cắm trại ở Ninh Vân

Lần đầu cắm trại xuyên Việt

Gia đình chị Ninh có 2 con nhỏ, bé lớn 6 tuổi và bé nhỏ 4 tuổi. Đây là lần thứ ba cả nhà thực hiện những hành trình xuyên Việt. Năm 2024, gia đình đi khoảng 40 ngày từ Hà Nội vào biển Vũng Tàu. Năm 2025, cả nhà tiếp tục hành trình dài 60 ngày từ Hà Nội vào Cà Mau.

Gia đình nhỏ trong chuyến xuyên Việt năm 2025

Hai chuyến trước, do các con còn nhỏ, gia đình chủ yếu lựa chọn nghỉ ngơi tại khách sạn, homestay để thuận tiện sinh hoạt. Vợ chồng chị Ninh thường không tìm đến những khu du lịch đông người mà ưu tiên những nơi có cảnh quan thiên nhiên đẹp, các làng chài, làng cổ để trải nghiệm cuộc sống địa phương.

"Năm nay, các con lớn hơn một chút nên chúng tôi trải nghiệm cắm trại ven biển, ăn, ngủ, nghỉ giữa thiên nhiên hoang sơ", chị Ninh chia sẻ.

Để phục vụ chuyến đi dài ngày, gia đình chuẩn bị khá đầy đủ đồ dùng cắm trại trên xe, gồm cục sạc điện, nước sạch, xoong nồi, bát đũa, lều... Nhờ vậy, cả nhà có thể linh hoạt dừng chân ở những nơi yêu thích, cắm trại và tự nấu ăn, khám phá cuộc sống xung quanh.

Chiếc xe được trang bị như một ngôi nhà di động

Hai ngôi làng xinh đẹp, "ở không muốn về"

Trong hành trình lần này, làng Lò (Đắk Lắk) và Ninh Vân (Khánh Hòa) là 2 địa điểm gia đình Hà Nội đặc biệt ấn tượng.

Nằm trên dải đất ven biển, làng Lò không quá ồn ào, đông đúc mà gây ấn tượng bởi vẻ đẹp bình dị với những ngôi nhà mái ngói đỏ, những bờ tường bạc màu và những con đường nhỏ mang dấu ấn thời gian.

Làng Lò vừa được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam lựa chọn là một trong 5 đại diện của Việt Nam hoàn thiện hồ sơ tham gia giải thưởng "Làng Du lịch tốt nhất" năm 2026 của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism).

Trước khi đến, gia đình chị Ninh cũng tìm hiểu qua các bài chia sẻ, đánh giá của du khách. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế khiến cả nhà bất ngờ vì cảnh đẹp hơn tưởng tượng và người dân quá thân thiện.

Vẻ đẹp bình yên của làng Lò

Gia đình chị Ninh dừng nghỉ, cắm trại ngay trên bãi biển. Buổi chiều, cả nhà xuống biển tắm, tối đến cùng nhau nấu nướng ngay tại chỗ. Khi thấy gia đình dựng lều, nấu ăn, bà con xung quanh đến trò chuyện, hỏi han rất thân tình. Một số bà con còn mời gia đình chị Ninh về nhà mình tắm rửa, ngủ lại vì lo gia đình không có nước ngọt, thiếu tiện nghi.

"Nghe lời mời và sự quan tâm của các cô, các chú, tôi rất xúc động. Nhưng trên xe đã trang bị đủ đồ dùng nên nhà tôi vẫn quyết định cắm trại, chờ đón bình minh sáng sớm", chị Ninh kể.

Không chỉ có cảnh đẹp, làng Lò còn gây ấn tượng với gia đình chị bởi nguồn hải sản tươi ngon, giá rẻ. Chị mua hải sản tại khu chợ gần cổng Khu công nghiệp Hòa Hiệp Bắc, nơi chỉ bán vào buổi chiều từ khoảng 16h. Nhiều loại hải sản ở đây có giá rất phải chăng, không cần mặc cả.

"Một con ghẹ khoảng 7-8 lạng có giá 190.000 đồng, con mực lớn có giá khoảng 10.000 đồng. Nhà mình chỉ cần chế biến đơn giản là có bữa tối ngon miệng, đủ chất. Ngoài ra chợ còn nhiều loại cá biển tươi ngon khác, giá rất rẻ", chị Ninh cho hay.

Bữa ăn tối ngon, rẻ ven biển ở làng Lò của gia đình Hà Nội

Làng chài Ninh Vân cũng khiến gia đình nhỏ cảm thấy yêu mến, không muốn rời đi. Khác với nhiều điểm du lịch nổi tiếng của Khánh Hòa, Ninh Vân mang vẻ đẹp yên bình, phù hợp với những người muốn tìm một không gian tĩnh lặng, tránh xa sự náo nhiệt.

Theo chị Ninh, bãi biển ở đây rất sạch, hầu như không có rác, chủ yếu chỉ có rong biển hoặc san hô chết dạt vào bờ. Cát trắng mịn, nước biển trong xanh. Ở đây, chị Ninh đưa các con lặn ngắm san hô và khám phá cuộc sống của bà con ngư dân.

Trong một lần đi chợ Ninh Vân, chị Ninh vô tình làm rơi ví trên đường về. Khi tới nơi cắm trại, chị nhận được điện thoại của công an xã, thông báo có người nhặt được ví. Người nhặt được ví sau đó còn mang đến tận nơi trả lại cho gia đình.

"Sự chân thành, nhiệt tình của người dân địa phương là điều khiến chuyến đi trở nên đáng nhớ hơn", chị tâm sự.

Gia đình tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên, trải nghiệm đi bắt nhum ở Ninh Vân

Hiện gia đình chị vẫn tiếp tục hành trình xuyên Việt. Mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình khám phá cảnh đẹp mà còn là cơ hội để các con được trải nghiệm cuộc sống của các vùng miền khắp đất nước, hiểu thêm về thiên nhiên và gặp gỡ những con người tốt bụng.

Ảnh: Ninh Thủy