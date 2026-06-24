Nằm ở độ cao khoảng 700m so với mực nước biển, thảo nguyên Bùi Hui thuộc địa phận xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi (xã Ba Trang, huyện Ba Tơ cũ) là điểm đến xanh mát thu hút đông đảo người bản địa và khách thập phương tới trải nghiệm, nhất là vào dịp hè.

Thời tiết ở đây mát mẻ, dễ chịu, cảnh quan vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ.

Xung quanh thảo nguyên Bùi Hui là những ngọn đồi xanh mướt nối tiếp nhau, xen giữa là những thung lũng và đồng cỏ trải dài tít tắp.

Chính nhờ địa hình đa dạng và bầu không gian thoáng đãng, xanh mát ngay cả vào mùa hè nên địa điểm này trở thành tọa độ trốn nóng yêu thích của nhiều du khách và được ví von là “thảo nguyên trên mây”.

Nhờ diện tích rộng với địa hình bằng phẳng và tầm nhìn mở rộng về tứ phía, thảo nguyên Bùi Hui trở thành địa điểm dã ngoại lý tưởng, hút khách mỗi dịp cuối tuần

Có dịp ghé thăm thảo nguyên Bùi Hui trong chuyến du lịch hè gần đây, chị Hoàng Oanh (Hà Nội) cùng gia đình không khỏi ấn tượng trước khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, yên bình và xanh mát.

Chị Oanh cho biết, đường đi tới thảo nguyên được đổ bê tông nên di chuyển rất thuận tiện, các phương tiện cá nhân như xe máy, ô tô đều có thể tiếp cận tận nơi.

“Cảnh quan ở thảo nguyên Bùi Hui thực sự rất đẹp. Gia đình mình đến đây lúc chiều tà nên may mắn được chiêm ngưỡng khoảnh khắc hoàng hôn đầy lãng mạn”, chị kể.

Vì nằm ở độ cao khoảng 700m so với mặt nước biển nên thảo nguyên Bùi Bui có khí hậu mát mẻ, thuận lợi cho du khách trải nghiệm, tham gia các hoạt động ngoài trời

Đường đi tới thảo nguyên gồm nhiều đoạn uốn lượn lên xuống nhưng vẫn đảm bảo thuận tiện di chuyển

Theo cảm nhận của nữ du khách Hà Nội, ban ngày dù có nắng nhưng thời tiết khu vực này vẫn dễ chịu. Giữa trưa, trời nắng gắt hơn nhưng về chiều và đêm lại có gió rất mát, phù hợp cho khách muốn cắm trại qua đêm để đón bình minh hoặc săn mây.

Vốn có kinh nghiệm cắm trại tự túc nên gia đình chị Oanh lựa chọn lưu trú qua đêm theo hình thức này. Họ hạ trại ở khu vực bãi cỏ rộng, không mất phí và chủ động chuẩn bị đồ ăn, thức uống cùng các vật dụng cá nhân cần thiết cho các thành viên.

Chị Oanh cho hay, ở thảo nguyên Bùi Hui hiện có khai thác dịch vụ lưu trú và ăn uống tại chỗ. Nếu chưa có kinh nghiệm hoặc muốn tiết kiệm thời gian, công sức chuẩn bị cho chuyến trải nghiệm, du khách tới đây có thể lựa chọn thuê lều, đặt bữa ăn của người bản địa với mức giá phải chăng.

“Thảo nguyên Bùi Hui rất rộng, phía trong có khu dịch vụ của người dân địa phương phục vụ cắm trại và ăn uống. Du khách cũng có thể cắm trại tự túc ở các bãi đất trống để hạn chế cảnh đông đúc, nhất là vào cuối tuần.

Dù tiếc nuối vì chưa có cơ hội săn mây ở đây nhưng gia đình mình cũng có khoảng thời gian thư giãn đáng nhớ giữa bầu không khí trong lành, xanh mát”, chị Oanh bày tỏ.

Gia đình chị Oanh cắm trại tự túc ở thảo nguyên

Chị cũng nhấn mạnh, nếu có dịp tới thảo nguyên Bùi Hui, du khách cần lưu ý giữ gìn cảnh quan và bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi. Nếu đốt lửa trại hoặc nấu nướng thì phải chú ý chọn khu vực phù hợp, tránh làm cháy cỏ,…

Vì điểm đến này nằm trên núi cao nên du khách cũng nên xem dự báo thời tiết trước chuyến đi, tránh ngày có mưa để đảm bảo an toàn và có trải nghiệm trọn vẹn.

Về đêm, thời tiết ở thảo nguyên mát mẻ, dễ chịu, thích hợp để du khách cắm trại qua đêm

Ngoài cắm trại, dã ngoại và săn mây ở thảo nguyên Bùi Hui, du khách cũng có thể kết hợp check-in những đồi sim tím mộng mơ nơi đây. Khoảng từ tháng 6 đến tháng 8 là mùa sim nở rộ.

Từ khu vực đồi cỏ, du khách di chuyển men theo con đường mòn độc đạo xuyên qua núi, tốn chừng 30 phút là đến đồi sim Bùi Hui.

Ngoài đồng cỏ, đồi sim tím, ở thảo nguyên Bùi Hui còn có cả những đồi ổi sẻ hàng chục năm tuổi. Khoảng tháng 3 âm lịch, ổi chín thơm phức cả một vùng, trái to bằng đầu ngón tay cái, mọc sai trĩu cành.

Với vị trí trên cao, nơi đây cũng trở thành tọa độ săn mây độc đáo được nhiều tín đồ ưa xê dịch lựa chọn làm điểm dừng chân.

Khung cảnh bình yên, nên thơ ở thảo nguyên Bùi Hui lúc hoàng hôn

Những ngày thời tiết thuận lợi, trời trong xanh, biển mây trắng trôi bồng bềnh. Nhiều du khách nhận xét biển mây ở thảo nguyên Bùi Hui đẹp chẳng kém khung cảnh ở “thiên đường săn mây” miền Bắc như Tà Xùa, Y Tý…

Ngoài săn mây, tận hưởng khung cảnh thiên nhiên xanh mát, du khách tới đây còn có cơ hội thưởng thức nhiều đặc sản, món ăn nổi bật mang đậm văn hóa địa phương như rượu cần, gà nướng, xôi nếp.

Ngoài ra, đến đây du khách có thể kết hợp khám phá văn hóa và ẩm thực của cộng đồng người H’rê sinh sống tại địa phương hoặc trải nghiệm một số đặc sản Quảng Ngãi nổi tiếng như cá bống sông Trà kho tiêu, ram thịt nướng, bún chả cá, ốc hút, bánh tráng đập, bánh xèo Tịnh Khê…

Ảnh, video: Hoàng Oanh