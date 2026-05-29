Gần đây, nhiều cư dân mạng đăng tải video cho thấy cây xanh nổi tiếng nằm tại thôn Đại Lượng, trấn Tiền Vệ, huyện Lam Điền, thành phố Tây An đã không còn tán lá xanh um như trước.

Hình ảnh cây “trụi đầu” nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, trang QQ đưa tin.

Theo tìm hiểu, cây này nằm đơn độc giữa cánh đồng lúa mì rộng lớn, phía sau là những ngọn đồi cao nên được nhiều người gọi là “cây cô đơn nhất Bạch Lộc Nguyên”.

Thời gian gần đây, địa điểm này trở thành điểm check-in thu hút đông du khách và các nhiếp ảnh gia.

Tuy nhiên, lượng người đổ về ngày càng đông cũng kéo theo nhiều hành vi thiếu ý thức.

Nhiều du khách đi thẳng vào ruộng để chụp ảnh, điều khiển flycam giữa đồng lúa, thậm chí giẫm đạp khiến lúa mì bị đổ rạp thành từng lối mòn.

Một số người còn xả rác bừa bãi, ảnh hưởng đến môi trường và việc sản xuất của người dân địa phương.

Một nhiếp ảnh gia tại địa phương cho biết, ban đầu chủ ruộng nhiều lần nhắc nhở du khách không giẫm lên lúa mì nhưng tình trạng này không cải thiện.

Đúng thời điểm nông dân bước vào vụ thu hoạch, diện tích lúa bị ảnh hưởng ngày càng lớn khiến chủ ruộng bức xúc, quyết định chặt bỏ cành cây.

“Cả khu vực chỉ có duy nhất cây này với dáng đẹp như vậy. Bây giờ muốn cây mọc lại như cũ sẽ rất khó”, người này chia sẻ.

Cây xanh nổi bật giờ trơ trụi vì bị check-in quá nhiều. Ảnh: QQ

Sáng 27/5, đại diện chính quyền thôn Đại Lượng xác nhận cây nổi tiếng thực chất nằm trên đất canh tác của người dân, không phải điểm du lịch chính thức.

Sau khi địa điểm bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội, lượng khách đến chụp ảnh tăng mạnh khiến ruộng lúa liên tục bị giẫm nát, buộc người dân phải chặt bỏ cành cây để hạn chế du khách kéo đến.

Hiện phần thân cây vẫn còn đứng giữa cánh đồng và vẫn có người tới quay video, chụp ảnh. Dưới các bài đăng liên quan, nhiều cư dân mạng bày tỏ tiếc nuối, đồng thời kêu gọi du khách nâng cao ý thức khi tham quan, check-in tại các địa điểm tự nhiên.