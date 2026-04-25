Ngày 24/4, thông tin về một cây cổ thụ 200 năm tuổi tại Vũ Hán (Trung Quốc) chỉ nở hoa trong khoảng 10 ngày mỗi năm đã nhanh chóng lên top tìm kiếm, tạo nên "cơn sốt" du lịch ngắn ngày hiếm có.

Tọa lạc tại khu đồi phía sau vịnh Cửu Khâu, phố Lý Gia Tập, quận Hoàng Pha, cây lưu tô cổ thụ bước vào thời kỳ nở rộ với vẻ đẹp ấn tượng, trang 163 đưa tin.

Những chùm hoa trắng li ti phủ kín cành, từ xa trông như một khối kẹo bông khổng lồ, còn khi lại gần có thể cảm nhận hương thơm thanh ngọt, nhẹ nhàng.

Đây là cây lưu tô cổ thụ duy nhất được phát hiện tại Vũ Hán cho đến nay. Hoa chỉ nở khoảng 10 ngày nhưng mỗi mùa lại trở thành tâm điểm chú ý của cả thành phố.

Lưu tô - còn được gọi là "tuyết tháng Tư", là loài thực vật hoang dã được bảo vệ cấp II quốc gia, nổi bật với những cánh hoa trắng mảnh nở vào trung - cuối tháng 4 hằng năm. Cây cao khoảng 16m, thân cây to đến mức 3 người ôm mới kín.

Đáng chú ý, do chịu tác động của gió núi trong thời gian dài, cây phát triển thành hình dáng "tán mây" độc đáo. Cành chính uốn lượn như sống lưng rồng, cành phụ buông xuống mềm mại như thác nước.

Trong thời điểm hoa nở rộ, cả cây phủ sắc trắng nổi bật giữa nền xanh của núi rừng. Khi gió thổi, cánh hoa rơi lả tả, hương thơm lan tỏa, tạo nên khung cảnh được ví như bước ra từ tranh cổ.

Ít ai biết, cây cổ thụ này chỉ thực sự được nhận diện và chú ý từ cuối năm 2023, khi một giáo sư của Đại học Nông nghiệp Hoa Trung tình cờ phát hiện và xác định đây là cây lưu tô. Sau đó, các chuyên gia tiến hành khảo sát, phân tích và xác nhận cây có tuổi đời khoảng 200 năm.

Trước đó, người dân địa phương đã quen thuộc với sự tồn tại của cây, nhưng không ai biết chính xác đây là loài gì. Một cụ ông 90 tuổi trong vùng cho biết, từ thời ông nội mình, cây đã "rất lớn rồi".

Sức hút bất ngờ khiến lượng khách tham quan tăng vọt, trung bình hơn 3.000 lượt/ngày, cuối tuần có thể vượt 5.000 lượt.

Cây lưu tô được chính quyền địa phương bảo tồn cẩn thận. Ảnh: 163

Trước nguy cơ ảnh hưởng đến hệ rễ do giẫm đạp, chính quyền quận Hoàng Pha đã triển khai các biện pháp bảo vệ: Giới hạn tối đa 2.000 khách/ngày trong mùa hoa. Lắp đặt lối đi gỗ sinh thái bên ngoài vùng tán cây. Tăng cường giám sát và phục hồi môi trường đất.

Trong tổng số 1.886 cây cổ thụ được ghi nhận tại Vũ Hán, đây là cá thể lưu tô duy nhất, được xếp vào diện bảo vệ đặc biệt.

Cây đã được lập hồ sơ riêng theo mô hình "mỗi cây một mã quản lý", có người chuyên trách chăm sóc hằng ngày. Đồng thời, hệ thống giám sát thông minh với cảm biến độ ẩm, thiết bị theo dõi sinh trưởng cũng được lắp đặt.

Đáng chú ý, năm 2025, hệ thống này từng phát hiện sớm một đợt mối gây hại nghiêm trọng, giúp cây tránh được nguy cơ tổn thương lớn.