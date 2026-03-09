Đến 22h tối 9/3, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý sự cố cây xanh ngã đổ.

Trước đó, vào tối cùng ngày, một cây cổ thụ trước số nhà 339 Phan Châu Trinh (phường Hải Châu) bất ngờ bật gốc, đổ vắt ngang từ vỉa hè bên này sang phía nhà dân đối diện. Nhiều nhánh lớn của cây đè lên mái hiên nhà dân và vướng vào hệ thống dây điện.

Cây cổ thụ bất ngờ ngã đổ. Ảnh: Trọng Nhân

Theo ghi nhận của phóng viên, thời điểm xảy ra sự cố, khu vực có mưa lớn. Vị trí gốc cây nằm sát đoạn đường đang được đào sâu để thi công hệ thống thoát nước.

Cây đổ đè vào đường dây điện khiến nhiều hộ dân dọc tuyến phố bị mất điện.

Anh Trọng Nhân, người dân sống gần hiện trường, cho biết khi cây đổ đã đè vào trụ điện và phát ra tiếng nổ lớn. Ngay sau đó khu vực bị mất điện hoàn toàn.

Lực lượng chức năng có mặt để xử lý sự cố. Ảnh: Trọng Nhân

Ngay khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng đã căng dây cảnh báo, huy động phương tiện cưa cắt các nhánh lớn của thân cây nhằm sớm giải tỏa hiện trường.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết đơn vị đã cử công nhân đến hiện trường để sớm khôi phục điện cho người dân trong khu vực.