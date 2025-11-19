Cây ngã trên đèo Mimosa trúng ô tô đang chạy qua. Ảnh: N.X

Chiều 19/11, một bờ taluy dương trên đèo Mimosa, quốc lộ 20 đoạn qua phường Xuân Hương (Đà Lạt), bị sạt lở, khiến đất đá tràn xuống đường. Cùng lúc, một cây xanh cao khoảng 10m, đường kính hơn 40cm, cũng bị kéo ngã.

Cùng thời điểm, một ô tô 5 chỗ chạy qua khu vực bị cây rơi trúng. May mắn không có người bị thương, nhưng chiếc xe hư hỏng và giao thông tại vị trí này bị ùn tắc.

Lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa khu vực, cắt tỉa cây xanh và giải phóng đất đá sạt lở.

Lực lượng chức năng có mặt xử lý hiện trường. Ảnh: N.X.

Đèo Mimosa dài khoảng 11 km, là một trong những cửa ngõ chính phía nam vào Đà Lạt. Chiều 18/11, sạt lở xuất hiện trên đèo Mimosa khiến mặt đường nứt, taluy âm sụp hơn 20m. Lâm Đồng đã tạm cấm xe tải trên 15 tấn lưu thông qua tuyến đèo này và phân luồng phương tiện để đảm bảo an toàn.