Xem CLIP (nguồn: Huy Đạt)

Sáng 28/9, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3 (Công an TP Đà Nẵng) đã kịp thời giải cứu 6 người mắc kẹt trong ô tô bị cây xanh ngã đè trên đường Phan Hành Sơn (phường Ngũ Hành Sơn).

Khoảng 6h50 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo về sự cố cây đổ đè lên một ô tô đang lưu thông. Chiếc xe do ông N.T.Q. (30 tuổi, trú xã Trà My, Đà Nẵng) điều khiển, trên xe có chở người cao tuổi bị hạn chế khả năng đi lại.

Ô tô bị cây xanh đổ đè lên khi đang lưu thông. Ảnh: G.X

Một xe cứu nạn cùng 7 chiến sĩ đã được điều động đến hiện trường. Chỉ huy đội nhanh chóng cho cưa cắt cành cây, giải phóng phương tiện và đưa toàn bộ 6 người bị mắc kẹt bên trong ô tô ra ngoài an toàn.

Sau khi cứu hộ, lực lượng chức năng tiến hành dọn dẹp hiện trường, đảm bảo giao thông thông suốt trở lại. Ảnh: G.X

Ghi nhận của phóng viên, sáng cùng ngày, do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, TP Đà Nẵng có mưa lớn. Tại bãi biển dọc đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, sóng cao khoảng 0,8m liên tục ập vào kè đá. Trên đường phố đã có cây lớn ngã đổ.

Sóng lớn đánh vào bãi biển Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Hồ Giáp

Trong đợt mưa này, tại khu vực dự án cao tốc Hòa Liên – Túy Loan, đoạn qua phường Hòa Khánh, nước từ trên núi chảy xuống dự án đường gom, tạo thành một dòng thác kéo theo bùn, đá, ào ạt tràn vào nhà dân.

Anh Trần Văn Tâm, trú tổ 6 Đại La, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng chia sẻ, lần đầu tiên anh gặp cảnh này.

Nước từ trên núi chảy xuống dự án đường gom, tạo thành một dòng thác. Ảnh: Hồ Giáp

Người dân dùng ván ngăn nước bùn chảy tràn vào nhà. Ảnh: Hồ Giáp

Trên tuyến Quốc lộ 14G qua xã Ba và xã Đông Giang, đất đá tràn mặt đường, lấp rãnh dọc tại 3 vị trí.

Quốc lộ 40B ghi nhận sụt lún, nứt nền đoạn Km68+030 – Km68+060; sạt lở taluy âm tại Km95+00 và Km99+205 (khoảng 12m); sạt lở taluy dương, đất đá tràn mặt đường tại Km101+400 và Km101+850 (khoảng 800m³). Lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo, hạn chế lưu thông.