Tại thôn Tây Kỳ, phường Tiên Kiều, quận Dung Thành, thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, một cây đa cổ thụ 277 tuổi đang phát triển xanh tốt bên cổng phía Đông của ngôi làng cổ có lịch sử khoảng 600 năm.

Cây và cổng làng dựa sát vào nhau, bộ rễ cây len quanh tường và những phiến đá của cổng, đan xen chằng chịt. Trải qua hàng trăm năm mưa nắng, cành lá sum sê, tạo nên cảnh quan đặc biệt giữa không gian làng quê, trang Sina đưa tin.

Người dân địa phương đặt tên vui cho cảnh tượng này là “cặp đôi cây - cổng” bởi cây và cổng dường như hòa làm một.

Cây cổ thụ và chiếc cổng như hòa làm một. Ảnh: Sina

Người dân địa phương cho hay, cây đa trăm tuổi này vẫn tươi xanh theo năm tháng. Bộ rễ phát triển mạnh, quấn quanh tường và đá của cổng làng. Cây được đánh giá có khả năng chống chịu tốt với gió và ô nhiễm, đồng thời từ lâu được xem là biểu tượng của sự trường thọ và may mắn.

Xung quanh cây đa còn lưu truyền một câu chuyện dân gian thú vị. Tương truyền, ngày xưa, một con chim thần đã biến “trái tim yêu cái đẹp” thành một hạt giống cây đa kỳ diệu rồi gieo trên đỉnh cổng phía Đông của ngôi làng cổ.

Cây đa sau đó bén rễ, vươn cành, phủ lên cổng làng một màu xanh, mang theo lời cầu chúc về những điều tốt lành. Từ đó, cổng phía Đông được người dân địa phương coi là “cánh cổng may mắn”.

Mỗi khi trong làng có gia đình tổ chức cưới hỏi, cô dâu chú rể thường đi qua cánh cổng này để cầu mong cuộc sống hôn nhân thuận hòa, may mắn và hạnh phúc.

Cán bộ và người dân thôn Tây Kỳ cho biết sẽ tiếp tục tăng cường chăm sóc, bảo vệ cây cổ thụ, đồng thời duy trì cảnh quan gắn với những giá trị văn hóa lâu đời của địa phương.

Bên cạnh việc bảo vệ cây đa, địa phương cũng triển khai các hoạt động trồng cây, phủ xanh không gian làng quê, hướng tới xây dựng một vùng quê xanh, đẹp và giàu sức sống.

Sau hàng trăm năm, cây đa vẫn vươn tán xanh trên cổng làng cổ. Sự kết hợp giữa một cây cổ thụ 277 tuổi và cánh cổng có lịch sử khoảng 600 năm không chỉ tạo nên cảnh quan độc đáo mà còn trở thành một phần ký ức văn hóa của người dân nơi đây.