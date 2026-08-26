Cây cổ thụ được ước tính khoảng 300 năm tuổi. Ảnh: SavATree

Cây sồi khoảng 300 năm tuổi, cao khoảng 13,7m tại Nam Carolina (Mỹ) nằm đối diện Công viên Chiến trường Eutaw Springs, nơi diễn ra trận chiến ác liệt vào ngày 8/9/1781.

Theo các nhà sử học, cây có thể đã đứng ngay gần khu vực giao tranh và thậm chí có khả năng là nơi quân đội dựng doanh trại.

Suốt hàng thế kỷ, cây vẫn tồn tại qua những biến động của lịch sử. Tuy nhiên, khoảng 50 năm trước, một tia sét đánh trúng khiến cây bị hư hại nghiêm trọng. Để giữ các cành và thân cây không bị gãy đổ, người ta đã dùng những sợi xích lớn và dây cáp thép quấn quanh cây, theo Smithsonianmag.

Tuy nhiên, sau nhiều thập kỷ, các sợi xích đã ăn sâu vào lớp vỏ, ảnh hưởng đến khả năng vận chuyển nước và chất dinh dưỡng của cây.

Các chuyên gia chăm sóc cây loại bỏ cành cây chết, tiêm các loại thuốc xử lý chuyên dụng. Ảnh: SavATree

Trong đợt chăm sóc mới đây, các chuyên gia lâm nghiệp đã trèo lên tán cây để tháo bỏ xích và dây cáp. Họ đồng thời loại bỏ phần gỗ chết, lắp hệ thống chống đỡ mới, làm tơi đất xung quanh và bổ sung chất dinh dưỡng cho đất.

Aron Landsaw, một chuyên gia chăm sóc cây tham gia dự án, cho biết đây là cơ hội hiếm hoi được làm việc với một cây có lịch sử lâu đời như vậy. Ông muốn làm mọi thứ có thể để cứu cây.

Các dây xích và dây cáp đã dính chặt vào vỏ cây. Ảnh: SavATree

Ngày nay, rất ít cây chứng nhân từ thời Chiến tranh giành độc lập Mỹ còn tồn tại. Vì thế, cây sồi được đánh giá là quý hiếm.

Hiện, cây nằm trên khu đất rộng khoảng 1,6ha, được các tổ chức bảo tồn lịch sử gìn giữ. Các chuyên gia đang tiếp tục chăm sóc cây với mục tiêu giúp cây duy trì sự sống và trở thành một phần của cảnh quan lịch sử Eutaw Springs trong những năm tới.